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"Россети Московский регион" продолжают реализацию программы повышения надежности электроснабжения в населенных пунктах г.о. Чехов

27 октября 2023, 16:00 423 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО "Россети Московский регион"
Авторы и источники / Правообладателям

Специалисты компании «Россети Московский регион» продолжают работы в рамках реализации программы повышения надежности электроснабжения потребителей в г.о. Чехов.

К настоящему времени уже завершены работы в 24 населенных пунктах г.о. Чехов: Крюково, Дубна, Лешино, Спас Темня, Кудаево, Лопино, Дубровка, СНТ Лопасня, Дубровка, Кармашовка, Муковнино и др.

В целом в ходе реализации программы проводится реконструкция 83 комплектных и мачтовых трансформаторных подстанций мощностью от 63 кВА до 1000 кВА и 63 км линий электропередачи 0,4/6/10 кВ с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный.

Строительство 24 вольтодобавочных трансформаторов на территории округа позволит автоматически поддерживать уровень напряжения в сети 0,4/10 кВ на нормативном уровне.

Кроме того, проводится установка приборов учета с дистанционной передачей данных и автоматическим лимитом потребляемой мощности. «Умные» счетчики позволят не допустить возможных перегрузок в электросети, ведущих к повреждению электрооборудования и нарушениям электроснабжения из-за превышения лимитов разрешенной мощности, предусмотренной договором технологического присоединения. Плановое количество таких приборов превысит 14 тыс.

Благодаря проводимым мероприятиям уже значительно улучшилось качество и надежность электроснабжения на территории г.о. Чехов.

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Метки: РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН, МОЭСК
Отрасль: Электроэнергетика 

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