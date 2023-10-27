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"Россети Московский регион" выдали мощность дублеру Боровского шоссе в ТиНАО

27 октября 2023, 15:15 449 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО "Россети Московский регион"
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«Россети Московский регион» обеспечили мощностью дублер Боровского шоссе. Новая дорога соединит Внуковское поселение с районом Ново-Переделкино на западе столицы.

Для выдачи 164 кВт мощности специалисты запроектировали и построили двухтрансформаторную подстанцию проходного типа 10/0,4 кВ с установкой автоматических выключателей. Также установлены два трансформатора мощностью по 160 кВА и выполнена прокладка кабельных линий 10 кВ протяженностью более 1,5 км.

Электроэнергия поставляется питающим центром 110 кВ «Передельцы».

Двухполосная дорога длиной 1,6 км проходит от недавно введенного участка магистрали «Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе», которому компанией «Россети Московский регион» также выдано 1,4 МВт мощности, и примыкает к автодороге «город Московский — деревня Рассказовка». Новая трасса улучшит транспортную доступность станции «Новопеределкино» Солнцевской линии метро и разгрузит Боровское шоссе.

В соответствии с инвестиционной программой к концу 2024 года в ТиНАО дополнительно планируется ввести в эксплуатацию приблизительно 50 км дорог.

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Метки: РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН, МОЭСК, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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