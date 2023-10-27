Руководитель тюменского филиала «Россети Тюмень» Сергей Хотненко рассказал на заседании регионального Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения о выполненных работах в электросетевом комплексе. В течение года энергетики повысили надежность более 180 центров питания 110 кВ и 603 км ЛЭП различного класса напряжения. В распределительных сетях отремонтированы 340 трансформаторных подстанций и свыше 600 линий электропередачи. Для выполнения неотложных мероприятий энергетики в 4 квартале 2023 года увеличили финансирование ремонтной кампании на 12% по сравнению с утвержденным планом. Общий бюджет производственной программы составил более 1,56 млрд рублей.

Для повышения надежности электроснабжения жителей частного сектора энергетики сосредоточились на ремонте трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и приведению в нормативное состояние распредсетей. Так, на воздушных линиях произведена замена свыше 2,8 тысячи дефектных опор, 668 изоляторов, обновлено более 140 км провода. При этом на протяженности 84 км использован самонесущий изолированный провод (СИП). Такой провод снижает вероятность коротких замыканий, защищает от электротравм и обеспечивает повышенную надежность при непогоде и сильном ветре. С применением СИП также выполнены 620 ответвлений от ЛЭП к частным домовладениям.

Большую часть дополнительного финансирования энергетики направили на повышение надежности электросетей в сельских населенных пунктах Тюменского района. Для них характерны высокие темпы застройки, отсутствие газификации, превышение мощности энергопотребления и несанкционированное подключением к сетям. Сверх плана энергетики отремонтировали более 60 трансформаторных подстанций в Андреевском, Мальковском, Переваловском, Кулаковском, и Каменском муниципальных образованиях. На ЛЭП протянули 17 км нового провода и смонтировали 330 изоляторов.

Сергей Хотненко также отметил ключевые факторы, влияющие на качество электроэнергии. Так, многие муниципальные электросети в Тюменском районе имеют критическую, сверхнормативную протяженность. В результате на конце линии происходит падение напряжения, в то время как в начале – нормативные значения превышены.