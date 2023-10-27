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  • В Красноярске состоялась XIII Международная конференция "Электроэнергетика глазами молодежи", организованная при участии Группы "Россети" и РНК СИГРЭ

В Красноярске состоялась XIII Международная конференция "Электроэнергетика глазами молодежи", организованная при участии Группы "Россети" и РНК СИГРЭ

27 октября 2023, 13:00 395 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ПАО "Россети"
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Крупнейшее отраслевое научно-техническое мероприятие для молодежи ежегодно проводится на базе одного из ведущих технических вузов. Его поддерживают Минэнерго и Минобрнауки России. Главные цели – развитие научного и творческого потенциала исследователей в области электроэнергетики, формирование кадрового резерва.

В этот раз площадкой конференции стал Политехнический институт Сибирского федерального университета. Участвовали 150 представителей отраслевой молодежи – специалисты ведущих энергокомпаний, студенты и аспиранты 36 российских и зарубежных вузов. Они подготовили доклады по семи научным направлениям. Пленарное заседание было посвящено теме технологического лидерства.

«Наша отрасль является в современном мире одной из самых высокотехнологичных. Именно поэтому здесь в значительной степени востребованы специалисты, имеющие качественную современную профессиональную подготовку. Традиционно форум выступает площадкой для плодотворного диалога и обмена опытом молодых ученых с представителями крупнейших отраслевых компаний и экспертов. Уверен, что рассмотренные здесь новые идеи и решения позволят сделать значимый вклад в современную электроэнергетику», – отметил в обращении к участникам конференции Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети», Председатель Российского национального комитета СИГРЭ Андрей Муров.

«Мы встретились, чтобы обсудить важные вопросы, стоящие перед электроэнергетикой, а также поделиться идеями и знаниями для решения актуальных задач. Группа «Россети» и наши коллеги заинтересованы в привлечении на работу талантливой молодежи, которая сможет укрепить позиции отрасли как одного из драйверов развития экономики страны», – подчеркнула в своем выступлении Директор по управлению персоналом и организационному развитию ПАО «Россети» Дарья Борисова.

Программа мероприятия также включала экскурсии на энергообъекты, в том числе крупный центр питания Красноярска – подстанцию 500 кВ «Енисей».

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Метки: РОССЕТИ, РНК СИГРЭ
Отрасль: Электроэнергетика 

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