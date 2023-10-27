В Татарстане презентовали инновационные разработки

Фото: minpromtorg.gov.ru
27 октября под руководством Раиса Татарстана Рустама Минниханова прошло заседание Совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг». В мероприятии принял участие заместитель Премьер-министра – министр промышленности Татарстана Олег Коробченко.
На заседании презентовали ряд инновационных разработок. Среди представленных проектов:
- СИБУР-Холдинг предложил расширить применение полимерных материалов в строительстве и ЖКХ. Замена металлических труб на полимерные уменьшит потери воды, а использование вспененного пенополистирола значительно сократит теплопотери. Также предложено расширить программу капремонта жилья за счет дополнительного утепления стен и кровли.
- Центр лазерных технологий «ТермоЛазер» представил технологии термообработки и наплавки. Обработка металлических сплавов с помощью мобильных роботизированных комплексов повышает прочность деталей. Также представлены металлические порошки для наплавки и 3D-печати.
- Научно-производственный холдинг «ВМП» предложил поддержать более широкое применение материалов ВМП на объектах Татарстана. Холдинг разрабатывает и выпускает антикоррозионные материалы для металла и бетона, огнезащитные составы, полимерные покрытия для пола и металлические порошки.
- ООО «Солар» из Иннополиса предложил использовать цифровые системы BIMAR SYSTEM для монтажной маркировки стали. Также представлен проект цифровых двойников конструкционных элементов сооружений. Такой софт помогает контролировать точность монтажа элементов. Данные в режиме онлайн передаются со стройплощадки инженерам и обратно.
- Межотраслевой экспертно-аналитический центр при Союзе нефтегазопромышленников представил роботизированную установку LUNAR ROVER для зачистки резервуаров от нефтепродуктов. Предложено создать региональную компанию для оказания таких услуг. «Ровер» сделан по образцу лунохода. Им можно управлять по видеосвязи. Это позволяет не подвергать работников опасности при проведении работ внутри резервуаров.