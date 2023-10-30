RusCable Insider #335
Кабельный ренессанс, 19 лет Gavary Compounds и официальный день кабельщика
ЛАЭС входит в концерн Росэнергоатом. Является крупнейшей атомной станцией в России по установленной мощности и единственной, где действуют энергоблоки двух разных типов – канальные уран-графитовые и водо-водяные. Станция обеспечивает более 55% энергопотребления г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, является основным поставщиком тепловой энергии для населения и промышленных предприятий г. Сосновый Бор. За всю историю работы ЛАЭС выработала 1 трлн 115 млрд кВтч электроэнергии – это рекордный показатель в истории отечественной атомной энергетики.
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