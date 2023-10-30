Максим Третьяков посетил Научно-технический центр ведущего российского компаундера и НИИ «ПОЛИПЛАСТИК». Встреча прошла в рамках процедуры вступления лидера отечественной компаундирующей промышленности в Ассоциацию «Электрокабель» (АЭК).

«Оснащение и возможности НПП «ПОЛИПЛАСТИК» превзошли мои ожидания: очень квалифицированные специалисты, а такого количества современного оборудования я не видел даже на своем родном предприятии. Можно смело сказать, что в НТЦ и НИИ используются приборы мирового уровня», – прокомментировал итоги визита Максим Третьяков, президент АЭК.

Он отметил, что приветствует вступление НПП «ПОЛИПЛАСТИК» в АЭК, так как это обеспечит бесшовное взаимодействие между производителями кабелей и компаундов, более продуктивное общение в части новых разработок и получения тех полимерных материалов, которые нужны кабельной отрасли.

Ведущий российский компаундер также считает межотраслевое взаимодействие одним из важнейших факторов для успешного решения задачи по достижению технологического суверенитета и технологического лидерства. «Роста компетенций, паритета цен на базовое сырье и расширения сырьевой базы можно добиться только «единым фронтом», объединив усилия компаундеров и потребителей полимерных композиционных материалов», – отмечал эксперт компании весной текущего года в деловой программе выставки «Нефтегаз».

«В последние годы мы активно наращивали свои компетенции в области разработок для кабельной промышленности. И готовы подтвердить, что обладаем ими в достаточной мере, чтобы дать ответ на вызовы кабельного рынка, удовлетворить не только текущие потребности, но и разрабатывать инновационные технологичные решения для его развития», – говорит Александр Павлов, генеральный директор НПП «ПОЛИПЛАСТИК».

Он добавляет: по итогам 2022 года отгрузки «кабельных» марок компании выросли на 300 % по сравнению с 2021, заняв в структуре продаж пятое место по объему поставок.

Процесс вступления ведущего российского компаундера в АЭК должен завершиться в декабре текущего года. Решение о членстве предстоит принять Общему собранию Ассоциации. До собрания, согласно процедуре вступления, НПП «ПОЛИПЛАСТИК» представило на заседание Правления АЭК рекомендации крупнейших производителей кабеля в России – «Акрон Холдинг» и ХКА. После получения единогласного одобрения Правления, организованы визиты представителей АЭК в Научно-технический центр компании и на производственную площадку НПП «ПОЛИПЛАСТИК» в Энгельсе. Последний планируется в ноябре.