Специалисты филиала «Россети Ленэнерго» «Тихвинские электрические сети» завершили работы по реконструкции воздушной линии (ВЛ) 10 кВ, осуществляющей электроснабжение девяти населенных пунктов Тихвинского района Ленинградской области.

В рамках реконструкции ВЛ специалисты «Россети Ленэнерго» установили 170 деревянных опор, в том числе 128 промежуточных и 42 анкерных. Кроме того, энергетики осуществили монтаж более 10 км самонесущего изолированного провода (СИП), 172 разрядников, 14 разъединителей и двух реклоузеров - специальных устройств, которые позволяют в том числе выполнять повторное автоматическое включение линии электропередачи при незначительных технологических нарушениях на энергообъекте. В рамках инвестиционной программы проведено расширение трассы ВЛ.

«Благодаря проведенной реконструкции решена задача вынесения воздушной линии электропередачи за границы жилой зоны и хозяйственно-бытовых строений поселка Бор Тихвинского района. Сами работы проводились в заболоченной местности, что потребовало использования высокопроходимой спецтехники, включая вездеходы «Каракат» на гусеничном ходу», – пояснил главный инженер филиала «Россети Ленэнерго» «Тихвинские электрические сети» Сергей Ломунов.

В результате проведенных работ повышена надежность электроснабжения жителей деревень Засыпье, Крючково, Рандога, Кулига, Вяльгино, Павшино, Пинега, поселков Новый и Городок Тихвинского района Ленинградской области, в которых проживают свыше 100 человек.