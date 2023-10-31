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Благодарность ОКП "ЭЛКА-Кабель" от Президиума Регионального политсовета

31 октября 2023, 13:30 529 Время чтения ≈ < минуты
Источник: ООО "ОКП "ЭЛКА-Кабель"
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З0 октября на заседании Президиума Регионального политсовета (ПРПС) ОКП «ЭЛКА-Кабель» в лице директора Гаркунова Алексея Валентиновича получило благодарность за значительный вклад в формирование гуманитарной помощи для жителей новых регионов России и поддержку военнослужащих из Пермского края.

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Метки: ЭЛКА-КАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 

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