З0 октября на заседании Президиума Регионального политсовета (ПРПС) ОКП «ЭЛКА-Кабель» в лице директора Гаркунова Алексея Валентиновича получило благодарность за значительный вклад в формирование гуманитарной помощи для жителей новых регионов России и поддержку военнослужащих из Пермского края.