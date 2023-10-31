RusCable Insider #335
Кабельный ренессанс, 19 лет Gavary Compounds и официальный день кабельщика
З0 октября на заседании Президиума Регионального политсовета (ПРПС) ОКП «ЭЛКА-Кабель» в лице директора Гаркунова Алексея Валентиновича получило благодарность за значительный вклад в формирование гуманитарной помощи для жителей новых регионов России и поддержку военнослужащих из Пермского края.
Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Актуальные новости, обзоры и публикации портала в удобном формате.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter