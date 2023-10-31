«Мособлэнерго» полностью готово к прохождению отопительного сезона 2023–2024 годов. На электрообъектах компании выполнены все запланированные ремонтные мероприятия. На сегодняшний день на 100% устранены все предписания Центрального управления Ростехнадзора.

В компании сформированы силы и средства для предотвращения и оперативного устранения аварийных ситуаций, в том числе и в условиях низких температур. На круглосуточном дежурстве ежедневно находится 65 бригад. При вводе режима повышенной готовности и при возникновении чрезвычайной ситуации дополнительно привлекаются 335 бригад и 572 единицы спецтехники, в том числе 76 передвижных электростанций общей мощностью 18 МВт.

В 2023 году специалисты компании уменьшили среднее время восстановления технологических нарушений в сетях компании. Теперь оно составляет 51 минуту (в 2022 году — 53 минуты).

Мероприятия по ремонту и обновлению оборудования для успешного прохождения отопительного сезона компания реализует с начала года. Большая часть работ проходила в летний период, когда условия для выполнения реконструкции и модернизации энергообъектов считаются наиболее оптимальными. Однако, работы по инвестиционной программе и по программе капитального ремонта продолжатся до конца текущего года в соответствии с утвержденным графиком.

На сегодняшний день «Мособлэнерго» отремонтировало 286 км воздушных и кабельных линий электропередачи в Подмосковье и электрооборудование 224 трансформаторных и распределительных подстанций. Для повышения надежности электроснабжения потребителей в рамках реализации инвестиционной программы АО «Мособлэнерго» построено 192,5 км новых ЛЭП, введено в эксплуатацию 134,6 МВА дополнительной трансформаторной мощности.

Всего в 2023 году «Мособлэнерго» планирует провести ремонт 316 км ЛЭП и электрооборудования 213 трансформаторных и распределительных подстанций, привести в порядок строительные части зданий 282 подстанций, расчистить от древесно-кустарниковой растительности трасс в охранной зоне воздушных линий электропередачи 228 Га.

По словам министра энергетики Московской области Александра Самарина, завершением подготовительной кампании к отопительному сезону станет определение и оценка показателей, условий готовности «Мособлэнерго» к работе в отопительный сезон Министерством энергетики Российской Федерации с выдачей «Мособлэнерго» паспорта готовности к работе в отопительный период 2023-2024 годов.

В Министерстве энергетики Московской области добавили, что планируемая дата выдачи паспорта — 15 ноября.