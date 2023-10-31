28 октября 2023 года энергоблок №2 Калининской АЭС включен в сеть после завершения планового среднего ремонта. Блок возобновил работу на трое суток раньше срока, установленного Федеральной антимонопольной службой России.



Дополнительная выработка за счет оптимизации сроков ремонтной кампании составит более 70 млн кВт*ч электроэнергии. Такого объема достаточно для обеспечения потребностей порядка полумиллиона человек в течение месяца.



В ходе ремонта на энергоблоке №2 была выполнена перегрузка топлива, техническое обслуживание реакторной установки, турбины и генератора, насосного оборудования. Также проведен контроль состояния металла основного оборудования, диагностика 3,5 тысяч теплообменных трубок в двух из четырех парогенераторах и отгрузка отработавшего ядерного топлива.

Как отметил главный инженер Калининской АЭС Руслан Алыев, помимо типового перечня операций на энергоблоке №2 был реализован ряд модернизационных работ, направленных на повышение безопасности и надежности эксплуатации энергоблока. В частности, модернизированы фланцевые соединения на ресиверах турбины, заменена арматура систем радиационного контроля и фильтры системы технического водоснабжения, проведена замена указателей уровня теплообменного оборудования на указатели магнитного типа.



Все работы были выполнены силами ремонтного и инженерно-технического персонала Калининской АЭС и Атомэнергоремонта. В общей сложности в ходе ремонтной кампании на блоке №2 было задействовано порядка 2000 человек.



В настоящее время в работе находятся все четыре энергоблока Калининской АЭС. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.



Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Россия продолжает модернизацию энергокомплекса, в том числе атомных мощностей. Эта работа осуществляется с учетом современных трендов цифровизации и замещения импортного оборудования.