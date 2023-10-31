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Росатом приступил к отправке 30-й партии электротехнического оборудования для ИТЭР

31 октября 2023, 15:00 492 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Госкорпорация "Росатом"
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: rosatom.ru

Фото: rosatom.ru

Поставляемая Россией электротехническая аппаратура критически необходима для физического пуска Международного термоядерного экспериментального реактора.

Росатом приступил к отправке тридцатой партии электротехнического оборудования для Международного термоядерного экспериментального реактора ИТЭР, сооружаемого международным сообществом на юге Франции. Первые два из 20 трейлеров покинули территорию изготовителя оборудования - Научно-исследовательского института электрофизической аппаратуры (АО «НИИЭФА», предприятие Росатома) в конце октября. Поставка включает в себя крупную партию элементов энергопоглощающих резисторов для систем оперативной коммутации тока и защитного вывода энергии.

Поставляемое оборудование разработано и изготовлено в АО «НИИЭФА» по заказу Госкорпорации «Росатом» в рамках Международного проекта ИТЭР. Его изготовление осуществляется в соответствии с соглашением о поставках коммутирующей аппаратуры, заключённым в 2011 году между Росатомом и международной организацией ИТЭР. Оборудование относится к одной из важнейших систем будущей установки – системе электропитания, без которой невозможно получение первой плазмы, вследствие чего от своевременной и регулярной доставки этих компонентов на площадку сооружения реактора во многом зависит соблюдение графика проекта.

Анатолий Красильников, директор «ИТЭР-Центр», ответственного за поставку оборудования, отметил высокий профессионализм и квалификацию российских специалистов и предприятий, участвующих в разработке систем будущей установки.

«Очень важно понимать, что разработка и изготовление всего комплекса электротехнического оборудования систем электропитания для магнитной системы реактора ИТЭР была поручена предприятию Росатома, НИИЭФА. Это результат многолетней кропотливой работы научно-производственного коллектива института и свидетельство его неоспоримого авторитета в международном термоядерном сообществе», – сказал он.

Источник: Пресс-служба Частного учреждения «ИТЭР-Центр»

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Метки: ИТЭР, ITER, НИИЭФА, РОСАТОМ
Отрасль: Атомная промышленность 

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