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ВТБ предоставил 1,2 млрд рублей на строительство ЖК в Екатеринбурге

31 октября 2023, 18:00 480 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: interfax.ru
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

ВТБ открыл кредитную линию на 1,2 млрд рублей группе компаний "Стройтэк" для возведения жилого комплекса в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба банка. Кредитная линия открыта на четыре года. Средства будут затрачены на возведение 25-этажного дома в микрорайоне "Ботанический". Площадь жилых помещений там составит 14,5 тыс. кв. м, нежилых — 1,7 тыс. кв.м.

На сайте компании уточняется, что на сегодняшний день завершена забивка свай дома, ведется армирование фундаментной плиты дома. Объект планируется сдать в третьем квартале 2025 года.

"На финансирование строительства приходится порядка 30% кредитного портфеля среднего и малого бизнеса ВТБ в Свердловской области. Объемы поддержки в этом году растут, на это влияет активность застройщиков", — приводятся в пресс-релизе слова управляющего ВТБ в регионе Валентины Жильцовой.

По данным на сайте девелопера, "Стройтэк" ввел в эксплуатацию более 2 млн жилых и коммерческих площадей, в том числе, социальные и спортивные объекты, аквапарк, станцию метро "Ботаническая" и другие объекты. Застройщик работает в Екатеринбурге с 1991 года.

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Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство 

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