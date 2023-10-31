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В НИУ "МЭИ" прошел семинар "Энергоэффективные технологии умных городов будущего"

31 октября 2023, 17:15 437 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: НИУ "МЭИ"
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Фото: НИУ «МЭИ»

Фото: НИУ «МЭИ»

31 октября 2023 года в НИУ «МЭИ» прошел профориентационный семинар «Энергоэффективные технологии умных городов будущего».

Профессор кафедры ПТС, академик-секретарь секции «Энергетика» Российской инженерной академии Евгений Гашо рассказал про особенности энергообеспечения в умных городах, основные проблемы энергетики будущего и пути их решения, а также рассмотрел перспективы дальнейшего развития энергетических систем в мегаполисах будущего.

«Современные технологии и цифровизация существенно меняют энергетический ландшафт городов. Энергетика будущего и умные города представляют огромный потенциал для снижения энергетической зависимости, увеличения устойчивости и оптимизации использования ресурсов. В умных городах все больше используется возобновляемых источников энергии. Однако интеграция этих источников с традиционными сетями требует новых технологий и инфраструктуры. Поэтому, если говорить про мегаполисы будущего, необходимо продолжать исследования в области энергетики и разрабатывать новые инновационные методы решения возникающих проблем», ‒ прокомментировал профессор кафедры ПТС НИУ «МЭИ» Евгений Гашо.

Также для участников семинара была проведена экскурсия по Научному центру «Износостойкость» НИУ «МЭИ» и лаборатории перспективных систем отопления и охлаждения помещений.

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Метки: НИУ МЭИ, СЕМИНАР
Отрасль: Электроэнергетика 

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Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
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