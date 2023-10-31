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Энергетики повышают надежность электроснабжения Левашинского района Дагестана

31 октября 2023, 14:30 510 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Северный Кавказ
Авторы и источники / Правообладателям

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» готовят к предстоящей зиме электросетевой комплекс Левашинского района.

В числе ключевых выполненных работ в 2023 году – замена девяти трансформаторов и 46 опор на линиях электропередачи. Для минимизации рисков технологических нарушений, вызванных падением деревьев и ветвей на провода, от древесной и кустарниковой растительности расчищено 20 гектаров трасс воздушных линий.

В приоритете у энергетиков – наиболее сложные участки, характеризующиеся высоким процентом изношенности энергообъектов. Так, в одном из крупнейших сел района – Какамахи – выполнен ремонт трансформаторного пункта мощностью 400 кВА, на котором происходили технологические нарушения. Здесь же на линии электропередачи специалисты заменили порядка 100 метров ветхого провода на более надежный и безопасный самонесущий изолированный провод.

До конца текущего года оперативно-ремонтные бригады отремонтируют в районе ещё 13 трансформаторных пунктов и заменят 74 дефектные опоры.

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Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, ДАГЭНЕРГО, ДАГЕСТАН
Отрасль: Электроэнергетика 

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