"Россети Кубань" автоматизирует электросети в пригороде Анапы

Специалисты Юго-Западного филиала компании «Россети Кубань» приступают к реализации проекта по установке интеллектуальных приборов учета электроэнергии в пригородных населенных пунктах города-курорта Анапы. Запланированные мероприятия по монтажу новых счетчиков позволят повысить надежность электроснабжения жителей, а также бесплатны для потребителей.

Умными счетчиками будут оснащены потребители станицы Благовещенская, сел Супсех, Витязево, Сукко, Гай-Кодзор, Бужор, Большой Утриш, хуторов Капустин, Красный Курган, Красная Скала, Нижняя Гостагайка, Черный, а также поселков Виноградный и Суворов-Черкесский.

Приборы учета электроэнергии нового поколения имеют ряд преимуществ для потребителей: абоненты получат возможность экономить электроэнергию, используя многотарифный учет (день/ночь). Данные с таких счетчиков можно получать дистанционно, без снятия показаний персоналом сетевой компании и самим клиентом. Кроме того, потребители будут освобождены от необходимости обслуживать и ремонтировать приборы учёта – расходы за их эксплуатацию берет на себя электросетевая компания.

– Новые приборы учёта станут эффективным инструментом снижения технических потерь, что положительно скажется на качестве электроснабжения потребителей. Ведь потери электроэнергии загружают пропускную способность сети. Их снижение стабилизирует нагрузку на существующую электросетевую инфраструктуру, исключит перегруз оборудования и скачки напряжения, – рассказывает директор Юго-Западных электрических сетей Владимир Лебедев.

Одновременно с установкой приборов учета будет проведена замена ответвлений к домовладениям на современный самонесущий изолированный провод. Это повысит надежность и качество электроснабжения и обеспечит безопасность в использовании.

На период проведения работ для соблюдения техники безопасности возможны временные ограничения электроснабжения. В целях минимизации неудобств для потребителей специалисты компании синхронизируют работы по монтажу новых счетчиков с проведением других производственных мероприятий. Все графики согласовываются с местными органами власти и заранее публикуются для жителей на официальных страницах филиала в социальных сетях и местных СМИ.