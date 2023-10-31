Минэкономразвития РФ одобрило заявки на строительство инфраструктуры по "программе 1704" для трех инвестпроектов в Удмуртии, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

"Инфраструктуру до своих проектов за счет субсидии построят завод "Свет", "Предприятие Луч", будущая особая экономическая зона "Ижевск". Общая сумма, одобренная в рамках "программы 1704" составляет 354,44 млн рублей", - сообщает пресс-служба со ссылкой на постпреда главы Удмуртии при президенте РФ - вице-премьера региона Константина Сунцова.

Сунцов отметил, что налоговые отчисления в бюджеты всех уровней по этим проектам превысят 1,9 млрд рублей.

Пресс-служба уточняет, что завод "Свет" (город Можга) реализует инвестпроект по модернизации производства со строительством цеха по выпуску стеклянной упаковки с объемом инвестиций в 544,8 млн рублей. "В новом цехе будут производить 40 млн штук стеклянной парфюмерной упаковки ежегодно, что обеспечит не менее 10% от емкости рынка", - отмечается в сообщении.

"Предприятие Луч" (село Малая Пурга) планирует построить корпус по производству изделий из пластмасс и цеха по дроблению вторичного сырья, сумма инвестиций не раскрывается.

В особой экономической зоне "Ижевск" планируется построить для будущих резидентов энергетический комплекс, провести газоснабжение, сети связи и построить дорогу на общую сумму 240,4 млн рублей.

Пресс-служба уточняет, что в рамках "программы 1704" регионы обеспечивают инвестпроекты инфраструктурой, а Федерация будет списывать для субъектов РФ задолженность по бюджетным кредитам на сумму налогов, поступивших от этих проектов в бюджет страны до 2034 года. В настоящее время в рамках этой программы в Удмуртии одобрен 21 инвестпроект с объемом инвестиций более 16,4 млрд рублей.