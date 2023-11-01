Программа социальной газификации позволяет не только обеспечивать газом конечных потребителей, как промышленных, так и граждан, но также закладывает основу для долгосрочного развития газовой инфраструктуры в целом. Об этом Николай Шульгинов заявил на торжественной церемонии ввода в эксплуатацию новых объектов газовой инфраструктуры в 18 регионах страны, которая состоялась на Петербургском международном газовом форуме – 2023.

«Компетенции, наработанные сейчас, будут использованы при соединении «Силы Сибири» с системой «Сахалин – Хабаровск – Владивосток», а затем и при их интеграции в Единую систему газоснабжения, что в конечном итоге позволит соединить потребителей газа на востоке и западе страны», – пояснил Министр.

Николай Шульгинов подчеркнул, что в дальнейшем это позволит начать газификацию Бурятии, Красноярского и Забайкальского краёв.

«Это амбициозные цели, но они должны быть выполнены», – отметил он.

Николай Шульгинов поблагодарил за проделанную работу всех участников программы – руководителей Единого оператора газификации и глав регионов.

По итогам церемонии межпоселковые газопроводы, газопроводы-отводы, дюнкерные переходы и котельные были запущены в Ульяновской, Челябинской, Кировской, Ивановской и Ростовской областях, в республиках Мордовия, Карачаево-Черкесия и других субъектах.