Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 
  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Николай Шульгинов: "Социальная газификация позволяет наработать компетенции для интеграции всех потребителей в Единую систему газоснабжения"

Николай Шульгинов: "Социальная газификация позволяет наработать компетенции для интеграции всех потребителей в Единую систему газоснабжения"

1 ноября 2023, 15:15 483 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Министерство энергетики России
Авторы и источники / Правообладателям

Программа социальной газификации позволяет не только обеспечивать газом конечных потребителей, как промышленных, так и граждан, но также закладывает основу для долгосрочного развития газовой инфраструктуры в целом. Об этом Николай Шульгинов заявил на торжественной церемонии ввода в эксплуатацию новых объектов газовой инфраструктуры в 18 регионах страны, которая состоялась на Петербургском международном газовом форуме – 2023.

«Компетенции, наработанные сейчас, будут использованы при соединении «Силы Сибири» с системой «Сахалин – Хабаровск – Владивосток», а затем и при их интеграции в Единую систему газоснабжения, что в конечном итоге позволит соединить потребителей газа на востоке и западе страны», – пояснил Министр.

Николай Шульгинов подчеркнул, что в дальнейшем это позволит начать газификацию Бурятии, Красноярского и Забайкальского краёв.

«Это амбициозные цели, но они должны быть выполнены», – отметил он.

Николай Шульгинов поблагодарил за проделанную работу всех участников программы – руководителей Единого оператора газификации и глав регионов.

По итогам церемонии межпоселковые газопроводы, газопроводы-отводы, дюнкерные переходы и котельные были запущены в Ульяновской, Челябинской, Кировской, Ивановской и Ростовской областях, в республиках Мордовия, Карачаево-Черкесия и других субъектах.

Обсудить на форуме
Метки: МИНЭНЕРГО, НИКОЛАЙ ШУЛЬГИНОВ, ПМГФ-2023
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 

Подпишитесь на YouTube канал портала RusCable.Ru.
Больше 3500+ подписчиков уже с нами! Спецпроекты, шоу и прямые эфире у вас под рукой!

Подписаться на канал

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
Другие новости сюжета:
13.06.2017
Полимеры в кабельной индустрии
01.07.2022
Союз переработчиков пластмасс добился снижения цен на базовые полимеры – эксперты оценили ожидаемый эффект для отрасли
01.11.2023
Второй энергоблок Белорусской АЭС принят в промышленную эксплуатацию
26.07.2023
RusCable Insider #321 - LAPP на слете электриков, обновления Режкабеля, полимеры Genesis в оптике и монтаж по-саратовски!
22.06.2023
21 июня 2023 года состоялась МЕЖДУНАРОДНАЯ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ POLYCAB: Полимеры в кабельной промышленности: современные материалы и технологии
Другие новости рубрики Мероприятия
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно