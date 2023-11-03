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Ещё три компании построят заводы в нижегородской ОЭЗ "Кулибин"

3 ноября 2023, 14:15 848 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: nn.tsargrad.tv
Авторы и источники / Правообладателям
фото: пресс-служба правительства нижегородской области

фото: пресс-служба правительства нижегородской области

Строительство ещё трёх предприятий запланировано в ОЭЗ "Кулибин" (Дзержинск, Нижегородская область). Проекты одобрил экспертный совет ОЭЗ, говорится в пресс-релизе облправительства.

Речь идёт о проектах компаний "Лоймина", "Металкоат" и "Биком", планирующих инвестировать более 5 млрд рублей и создать порядка 140 рабочих мест. Сроки реализации инвестпроектов – от двух до десяти лет.  

Самый крупный инвестпроект у ООО "Металкоат" - это создание производства окрашенной алюминиевой ленты с объёмом выпуска до 25 тыс. т в год. В данный проект инвестор планирует вложить 3,2 млрд рублей.

ООО "Биком" намерен построить завод по выпуску самоклеящихся материалов (до 9 млн кв. м в год), а также акриловых дисперсий (до 1,2 тыс. т) с объёмом инвестиций 1,65 млрд рублей, а ООО "Лоймина" - по производству акриловых красок, лаков, обойного клея с объёмом инвестиций около 320 млн рублей.

ОЭЗ "Кулибин" создали в 2020 году, а в этом году её площадь увеличили в 10 раз – до 724 га. Инвестпроекты, организованные в этой зоне, получают пониженные налоговые ставки.

Недавно сообщалось ещё об этом крупном проекте в ОЭЗ "Кулибин" - это организация производства силигателей с объёмом вложений свыше 11 млрд рублей.

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Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, ОЭЗ КУЛИБИН
Отрасль: Строительство Металлургия 

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