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Системный оператор и АРВЭ обсудили открывающиеся возможности для ВИЭ в связи с планируемой интеграцией Дальнего Востока в ценовую зону энергорынка

3 ноября 2023, 14:44 924 Время чтения ≈ 3 мин
Источник: СО ЕЭС
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В Системном операторе прошло очередное заседание совместной рабочей группы Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) и АО «Системный оператор ЕЭС» по вопросам интеграции ВИЭ-генерации в Единую энергосистему.

Участники рабочей встречи обсудили подходы к определению требований к территориальному планированию размещения объектов ВИЭ-генерации, итоги пилотного проекта с ФГБУ «Гидрометцентр России» по прогнозированию выработки ВИЭ.

Одна из важных тем заседания – новые возможности для развития ВИЭ-генерации на Дальнем Востоке, которые открываются в связи с планируемым включением с 1 июля следующего года дальневосточных регионов в ценовую зону оптового рынка электроэнергии и мощности. Участники обсудили возможность переноса проектов строительства объектов генерации ВИЭ в рамках программы ДПМ ВИЭ на территорию Дальнего Востока, а также готовность и техническую возможность участия проектов ВИЭ-генерации в технологически нейтральных конкурсных отборах строительства новой генерации для покрытия перспективного спроса на электроэнергию в ОЭС Востока.

Директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики Алексей Жихарев отметил необходимость развития программы поддержки ВИЭ-генерации для новой ценовой зоны с учетом уже имеющихся наработок.

«Важно определить, транслируем ли мы на все сто процентов те же подходы, которые сейчас применяются в программе поддержки развития возобновляемых источников энергии ДПМ ВИЭ или будут добавляться какие-то новые условия для субъектов отрасли, которые планируют строительство объектов в новой ценовой зоне. С учетом ограничений объема поддержки в рамках ДПМ ВИЭ мы рассматриваем КОМ НГО как дополнительный импульс развития ВИЭ», – отметил Алексей Жихарев.

Член Правления АО «СО ЕЭС», директор по энергетическим рынкам и внешним связям Андрей Катаев обратил внимание на практические шаги по развитию ВИЭ-генерации в регионах Дальнего Востока.

«В первую очередь необходимо внести изменения в нормативную базу, в частности, для снятия ограничений переноса строительства объектов генерации ВИЭ в рамках ДПМ из одной ценовой зоны в другую, а также с целью определения правил проведения отбора объектов ВИЭ-генерации в рамках КОМ НГО», – подчеркнул Андрей Катаев.

Об Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ)

Ассоциация развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) – некоммерческая организация, представляющая интересы участников сектора ВИЭ в России и ведущая деятельность по созданию благоприятного инвестиционного климата и популяризации использования возобновляемых источников энергии в Российской Федерации. АРВЭ является ведущей в России экспертной и коммуникационной площадкой в области энергетики на основе возобновляемых источников энергии. Организация объединяет широкий круг заинтересованных сторон, включая генерирующие компании, девелоперов проектов по ВИЭ, производителей и поставщиков оборудования, научно-исследовательские центры и финансовые институты.

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Метки: СО ЕЭС, ВИЭ, АРВЭ
Отрасль: Электроэнергетика 

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