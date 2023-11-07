В Кирове откроется школа на 1100 учеников

Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве Кировской области выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проекта строительства школы в Кирове на 1100 мест. Экспертная организация подключена к Единой цифровой платформе экспертизы (ЕЦПЭ).

В Кирове идет активное строительство образовательных учреждений. На данный момент возводятся три учебных заведения: школа более чем на 1600 мест с ФОКом и бассейном в Слободе Шевели, второй корпус школы № 53, школа на 1100 учащихся на ул. Мостовицкой. Всего в Кировской области в 2023-2024 годах планируют построить 18 школ.

Вскоре в городе откроет свои двери новая школа на 1100 мест на улице Рудницкого. Особенно важным это событие будет для спортсменов, так как школа имеет физкультурно-оздоровительную направленность. Помимо учебных кабинетов и административных помещений, в здании обустроят пять спортзалов. Объект планируют сдать в декабре 2024 года.*

Застройщик – МКУ «Управление капитального строительства». Проектировщик – ИП Рожин Дмитрий Николаевич. ООО «Институт по изысканиям и проектированию объектов строительства и инфраструктуры «Кировводпроект».

*Информация подготовлена на основе открытых источников.