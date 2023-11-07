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В Кирове откроется школа на 1100 учеников

7 ноября 2023, 12:30 416 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ФАУ Главгосэкспертиза России
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве Кировской области выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проекта строительства школы в Кирове на 1100 мест. Экспертная организация подключена к Единой цифровой платформе экспертизы (ЕЦПЭ).

В Кирове идет активное строительство образовательных учреждений. На данный момент возводятся три учебных заведения: школа более чем на 1600 мест с ФОКом и бассейном в Слободе Шевели, второй корпус школы № 53, школа на 1100 учащихся на ул. Мостовицкой. Всего в Кировской области в 2023-2024 годах планируют построить 18 школ.

Вскоре в городе откроет свои двери новая школа на 1100 мест на улице Рудницкого. Особенно важным это событие будет для спортсменов, так как школа имеет физкультурно-оздоровительную направленность. Помимо учебных кабинетов и административных помещений, в здании обустроят пять спортзалов. Объект планируют сдать в декабре 2024 года.*

Застройщик – МКУ «Управление капитального строительства». Проектировщик – ИП Рожин Дмитрий Николаевич. ООО «Институт по изысканиям и проектированию объектов строительства и инфраструктуры «Кировводпроект».

*Информация подготовлена на основе открытых источников.

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Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА
Отрасль: Строительство 

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Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
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