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НИУ "МЭИ" и компания "Свободные Технологии Инжиниринг" подписали соглашение о сотрудничестве

7 ноября 2023, 14:45 349 Время чтения ≈ 4 мин
Источник: НИУ МЭИ
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7 ноября 2023 года НИУ «МЭИ» и компания «Свободные технологии инжиниринг» подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев и генеральный директор компании «Свободные Технологии Инжиниринг» Евгений Вирцер.

Целью соглашения является открытие новой магистерской программы «Цифровое информационное моделирование инженерных систем зданий и сооружений» на базе института Энергоэффективности и водородных технологий, а также практико-ориентированное обучение и стажировки студентов в компании.

«Наше сотрудничество будет способствовать обмену знаниями и опытом для подготовки молодых специалистов в области проектирования сложных технологических объектов и инженерных систем. Стажировки и практики, которые предлагает компания, позволят нашим студентам уже во время обучения на старших курсах углубляться в работу и предлагать свои решения и разработки», ‒ рассказал о сотрудничестве ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

Также в рамках сотрудничества планируется организация брендированного пространства компании в НИУ «МЭИ» и открытие в офисе «Свободные Технологии Инжиниринг» базовой кафедры «Центры обработки данных».

«Подписанное соглашение – это новый этап сотрудничества с НИУ «МЭИ». Общими усилиями мы сможем подготовить квалифицированных специалистов, готовых к решению нестандартных инженерных задач, что крайне важно в настоящее время. У нас уже есть положительный опыт совместной работы с вузом: в начале этого года мы разработали и запустили программы стажировки и практики для студентов старших курсов инженерных специальностей МЭИ. Весной приняли первых стажеров, а летом – практикантов. Ребята-стажеры ответственно подошли к выполнению заданий, и по результатам программы семь человек мы взяли в штат, в том числе и с кафедры «Промышленного электроснабжения». Считаю, что этот опыт наглядно показывает пользу взаимодействия компании и университета. Благодаря нашему сотрудничеству еще больше талантливых молодых специалистов смогут проявить себя в работе над интересными проектами и найти достойную работу», ‒ прокомментировал генеральный директор компании «Свободные Технологии Инжиниринг» Евгений Вирцер.

«Свободные Технологии Инжиниринг» ‒ головная компания группы компаний «Свободные Технологии». Специализируется на проектировании и строительстве сложных технологических объектов, насыщенных инженерными системами (центры обработки данных, энергоцентры, холодильные центры и др.) Компания выполняет полный цикл работ «под ключ», применяет современные технологии проектирования, строительства и управления процессами, такие как BIM-моделирование, расчетные программы CFD и т.д. В портфеле проектов «СТИ» коммерческий ЦОД «Д9» (Москва), дата-центры региональной сети группы компаний Key Point (Владивосток, Новосибирск, Екатеринбург, Ставрополь, Южно-Сахалинск), новое здание Совета Федерации ФС РФ (Москва), стационарный комплекс скорой помощи НИИ им. Н.В. Склифосовского (Москва) и другие.
 

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Метки: ТЕХНОЛОГИИ, РАЗРАБОТКИ, НИУ МЭИ, ЦИФРОВИЗАЦИЯ, IT
Отрасль: Электроэнергетика 

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