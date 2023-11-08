Дайджест АЭК #45 неделя 2023. Новости кабельной индустрии

Ассоциация "Электрокабель" подготовила еженедельный дайджест новостей и событий кабельной индустрии, который наиболее полно раскрывает динамику развития отрасли и показывает главные тренды, оказывающие влияние на рынок.
Томсккабель запустил цех по производству обмоточных проводов
"Особое конструкторское бюро кабельной промышленности"
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