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Дайджест АЭК #45 неделя 2023. Новости кабельной индустрии

8 ноября 2023, 17:12 232 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Ассоциация Электрокабель
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Ассоциация "Электрокабель" подготовила еженедельный дайджест новостей и событий кабельной индустрии, который наиболее полно раскрывает динамику развития отрасли и показывает главные тренды, оказывающие влияние на рынок. 

Главные новости #45 недели 2023 года:

  • "ЭКМ Холдинг" и "Эксперт-кабель" провели обучение новых и повышение квалификации своих опытных сотрудников
  • Сотрудники Режкабеля встретились с представителями Пермского машиностроительного колледжа для обмена опытом
  • В ПО “СЭК”  провели профориентацию для молодых специалистов в ВУЗах Смоленска
  • "МОСИТЛАБ" и Иннополис провели обучающую программу для "Росатома"
  • АО "Контактор" отпраздновал свой 82 день рождения
  • "Спецкабель" представили новый оптический кабель в полиуретановой оболочке для высокоскоростной передачи данных
  • СПКБ Техно подготавливают к открытию новый цех
  • Сотрудники “Электрокабеля” приняли участие в спортивных соревнованиях и успешно сдали нормативы ГТО
  • ITK, СегментЭнерго и Технокабель приняли участие в форум-выставке ЭТМ 2023 в Уфе

Ключевое событие:

Томсккабель запустил цех по производству обмоточных проводов

Книга недели:

"Особое конструкторское бюро кабельной промышленности"

 

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Метки: АЭК, НОВОСТИ НЕДЕЛИ
Отрасль: Кабельная промышленность 

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Эта новость часть сюжета Ассоциация «Электрокабель»
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