Юрий Трутнев провёл совет Дальневосточного федерального округа

Вопросы готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики к отопительному периоду, восстановления подшефных территорий ДНР, реализации механизмов поддержки предприятий в рамках ТОР «Патриотическая» вошли в повестку совета Дальневосточного федерального округа, прошедшего под руководством Заместителя Председателя Правительства – полномочного представителя Президента в ДФО Юрия Трутнева.

«Отопительный период уже наступил во всех дальневосточных регионах. Если говорить о цифрах готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики к отопительному периоду, то они неплохие: котельные – 99,6%, тепловые сети – 99,7%, жилищный фонд – 99,8%. Важно, чтобы за этими цифрами была реальная готовность, чтобы сети, котельные исправно отапливали жилые дома и социальные объекты, чтобы у людей не было проблем в осенне-зимний период. Запас топлива в районах тоже достаточен: твёрдое топливо – 155%, жидкое топливо – 118%. Прошу всех губернаторов к этому вопросу отнестись крайне серьёзно. Люди должны себя ощущать в тепле и безопасности», – начал рассмотрение первого вопроса повестки Юрий Трутнев.

Было отмечено, что практически все объекты жилищно-коммунального хозяйства и жизнеобеспечения Дальневосточного федерального округа были подготовлены к началу отопительного периода. Обеспечены необходимые запасы топлива, на предприятиях коммунального комплекса сформированы аварийные бригады, обеспеченные необходимым оборудованием и материалами. Во всех муниципальных образованиях округа отопительный сезон начат своевременно.

На обслуживании теплоснабжающих предприятий Дальневосточного федерального округа находится 175,8 млн кв. м жилищного фонда. К предстоящему отопительному периоду подготовлены 5427 котельных, 17 176 км тепловых сетей, 740 центральных тепловых пунктов. В хозяйствах водоснабжения и водоотведения эксплуатируется 3615 водозаборов, 19,1 тыс. км водопроводных сетей, 11,4 тыс. км канализационных сетей, 159 очистных сооружений водопровода, 411 очистных сооружений канализации.

Ремонтные работы в стадии завершения, их проведение на ход отопительного периода влияния не оказывает. Полностью готовы к отопительному сезону восемь дальневосточных регионов: Бурятия, Якутия, Камчатка, Приморье, Хабаровский край, Магаданская и Сахалинская область, ЕАО. Завершают подготовку Забайкалье, Амурская область, Чукотка.

Отдельно рассматривалась готовность объектов энергетики к прохождению осенне-зимнего периода. Вице-премьер обратил внимание глав регионов на высокую степень износа объектов коммунальной инфраструктуры, что оказывает негативное влияние на уровень тепловых и гидравлических потерь при транспортировке тепловой энергии, и поставил вопрос о контроле глав регионов за модернизацией сетей жилищно-коммунального хозяйства.

По словам члена правления, первого заместителя генерального директора ПАО «РусГидро» Романа Бердникова, обеспечена подготовка к отопительному сезону всех производственных объектов группы «РусГидро». Сформирован необходимый аварийный запас оборудования и материалов, обеспечена готовность 874 бригад для проведения аварийных работ, включая 1749 единиц спецтехники и 396 резервных источников снабжения электроэнергией.

Заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин внёс предложения по корректировке работы органов государственной власти, в том числе усилению контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выделенных на реализацию региональных программ по модернизации коммунальных сетей, введению льготного режима по налогу на имущество для предприятий ЖКХ с целью привлечения частных средств в концессионный механизм. Предложения были поддержаны вице-премьером.

Во время обсуждения восстановления социальной и инженерной инфраструктуры подшефных дальневосточным регионам территорий ДНР вице-премьер напомнил, что за субъектами ДФО закреплены девять населённых пунктов и два района Донецкой Народной Республики, где проживает более 220 тысяч человек.

В рамках реализации плана на 2023 год осуществляются работы по восстановлению 225 объектов социальной и инженерной инфраструктуры.

«В целом сделано уже немало. Восстановлено 45 школ, 20 детских садов, 5 больниц, 25 детских и спортивных площадок, 33,45 км водоводов, 490,4 тыс. кв. м дорог. Закуплено и передано местным властям 98 единиц автомобильной и специальной техники, 250 т гуманитарной помощи. Более 5,8 тысячи детей были отправлены на летний лечебно-оздоровительный отдых», – отметил Юрий Трутнев.

На 2024 год запланированы строительство и ремонт 256 объектов капитального строительства. Особое внимание вице-премьер попросил уделить строительству и ремонту котельных в подшефных населённых пунктах, чтобы обеспечить необходимым теплом жилые дома, школы, детские сады, больницы и другие социальные объекты.

Обсуждалась реализация механизмов поддержки предприятий в рамках ТОР «Патриотическая».

«Наша важнейшая задача – победа в специальной военной операции. Бойцов надо оснащать необходимым вооружением, техникой, оборудованием. Для этого нам надо расширять производство, внедрять новые технологии и разработки. Увеличивать степень локализации критически значимой продукции. Для поддержки всей работы создана такая оболочка, как ТОР “Патриотическая”. В текущем году на эту программу из федерального бюджета выделено 1,8 млрд рублей. Прошу внимательно смотреть за тем, чтобы все эти деньги были израсходованы максимально эффективно», – акцентировал внимание глав регионов Юрий Трутнев.

По словам Министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, среди мер поддержки – возмещение фактически понесённых производителем затрат на приобретение оборудования, уплата части лизинговых и арендных платежей, возмещение расходов на транспортировку, создание инфраструктуры для проектов с большим объёмом капитальных вложений, льготное кредитование. В частности, поддержка будет оказываться компаниям, производящим беспилотные летательные аппараты. Кроме предприятий, выпускающих обмундирование и снаряжение, поддержка будет оказываться компаниям, специализирующимся на изготовлении лекарств и медицинских изделий, средств личной гигиены, производстве продовольствия, необходимых строительных материалов. Приоритет отдаётся поддержке технологичных товаров.

Распределение финансовой поддержки на 2024 год в рамках ТОР «Патриотическая» по дальневосточным регионам планируется утвердить на Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока до конца текущего года.

Также на совете округа были объявлены регионы с лучшими экспозициями на «Улице Дальнего Востока». «В сентябре во Владивостоке прошёл VIII Восточный экономический форум. В нём приняли участие более 7 тысяч человек из 62 стран мира, подписано 373 соглашения на сумму порядка 3,8 трлн рублей. Традиционно значимой частью Восточного экономического форума является выставка “Улица Дальнего Востока”. Она рассказывает о достижениях, уникальной природе и самобытной культуре Дальнего Востока», – сказал Юрий Трутнев.

Самым высокотехнологичным павильоном по итогам голосования стал павильон Приморского края (номинация «Высокие технологии»). Республика Бурятия впервые выиграла сразу в двух номинациях: в номинации «Лучшая культурная программа», а также, второй год подряд, – в номинации «Лучший павильон».