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Вторую очередь Эльгинского месторождения разрешили ввести в эксплуатацию

8 ноября 2023, 14:15 327 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ТАСС
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: t.me/elsigroup

Фото: t.me/elsigroup

"Эльгауголь" получила разрешение на ввод в эксплуатацию второй очереди Эльгинского месторождения мощностью 45 млн тонн угля в год, сообщается в Telegram-канале ЭЛСИ ("Эльгауголь" входит в ЭЛСИ).

"Эльгауголь" получила разрешение на ввод в эксплуатацию второй очереди Эльгинского месторождения мощностью 45 млн тонн в год. Разрешение выдало Министерство промышленности и геологии Республики Саха (Якутия)", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что выход на проектные добычные мощности позволяет при обогащении получить 30 млн тонн концентрата, востребованного на ключевых рынках сбыта компании.

Эльгинское месторождение угля, расположенное в Якутии, одно из крупнейших в мире. Запасы месторождения по классификации JORC достигают 2,2 млрд тонн коксующегося угля. Лицензией на его разработку владеет "Эльгауголь". По итогам 2022 года объем добычи на Эльгинском угольном месторождении составил 20 млн тонн.

Для вывоза коксующегося угля строится частная железная дорога к Охотскому морю, ее строительство планируется завершить в 2025-2026 годах.

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Метки: ЭЛЬГАУГОЛЬ, ЯКУТИЯ
Отрасль: Горнодобывающая промышленность 

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Эта новость часть сюжета Арктика
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