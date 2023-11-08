Новое алюминиевое событие: "День электромонтера 2023"

Группа компаний «Москабельмет» совместно с Ассоциацией Наружного Освещения и Алюминиевой Ассоциацией организует мероприятие уникального формата. Впервые на территории промышленного комплекса в центре Москвы пройдет конкурс профессионального мастерства электромонтеров по обслуживанию установок наружного освещения — «День электромонтера 2023».

8 ноября собираем 8 городов

В ГК «Москабельмет» состоится грандиозное событие: сегодня, 8 ноября профессионалы Горсветов крупнейших городов России будут соревноваться в мастерстве диагностики и монтажа кабеля и опор освещения. За звание лучшего коллектива электромонтеров поборются 8 команд, каждая из трех специалистов. Они представляют 8 Горсветов со всей России: ГУП «Моссвет» Москвы, СПб ГБУ «Ленсвет» Санкт-Петербурга, МУП «Горсвет» Архангельска, МУП «Саргорсвет» Саратова, МБУ «Горсвет» Екатеринбурга, МКП «Тулагорсвет» Тулы, МБУ «Барнаулгорсвет» Барнаула и МБУ «Горсвет» Улан-Удэ.

Мероприятие организовано «Москабельмет» совместно с Ассоциацией Наружного Освещения, информационную поддержу обеспечивает Алюминиевая Ассоциация. Предприятия являются давними партнерами по циклу мероприятий, которые проводятся в рамках продвижения алюминиевого сплава с 2021 года.

Задействуем 5 локаций

«День электромонтера 2023» пройдет сразу в нескольких локациях «Москабельмет»: в сквере предприятия, в классе Учебно-производственного центра «Москабельмет», на открытой площадке, в цеху «Завода Москабель» и в большой переговорной Группы.

В сквере состоятся торжественное открытие мероприятия, построение команд и жеребьевка. Затем команды и судейские бригады отправятся в аудиторию Учебно-производственного центра для первого этапа состязания — проверки знаний действующих правил, инструкций и норм по технической эксплуатации, охране труда и пожарной безопасности.

Второй, практический этап соревнований пройдет на открытой парковочной площадке промышленного кластера. Командам предстоит провести диагностику и монтаж кабеля и опор освещения — ультрасовременных решений из алюминия. Использоваться будет кабель марки ТЭВОКС-АсРвАГШвнг(А)-LS с алюминиевым сплавом 8ххх серии — разработка ООО «Завод Москабель», входящего в «Москабельмет».

Помимо кабельного предприятия, партнерами практического этапа конкурса выступают: «Алюмпарк» — компания, осуществляющая полный цикл производства светотехнического алюминиевого анодированного оборудования для благоустройства общественных пространств; «НИЛЕД» — производитель крепежно-соединительной кабельной арматуры; и «Объединенная энергетическая компания» – одна из крупнейших электросетевых компаний Москвы, которая занимается развитием, эксплуатацией и реконструкцией электрических сетей столицы.

Подведение итогов, объявление победителей и призеров соревнований состоится снова в уютном сквере у Эйфелевой башни. Также в цеху «Завода Москабель» для всех участников пройдет экскурсия по производству силового кабеля и демонстрация грамотного монтажа кабеля и муфт The MyFTA от компании «РИКА Групп» — партнера «Москабельмет». А в большой переговорной «Москабельмет» состоятся заседание руководителей Горсветов и презентационная сессия производителей светильников наружного освещения.

Новый опыт, новые уровни

Это уже не первое мероприятие, посвященное алюминию, которое организует ГК «Москабельмет»: в прошлом году Группа компаний провела конференцию Межрегиональной Ассоциации Наружного Освещения на своей территории, этим летом — тематическую сессию в Казани, и совсем недавно — крупное событие в Красноярске.

Однако событие именно такого формата проводится впервые: работа в направлении продвижения алюминия и продукции с его применением приобретает все большие масштабы и выходит на новый уровень!