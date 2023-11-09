В Новосибирске двое мужчин украли медную обмотку с трансформаторной будки около железной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Транспортные полицейские нашли и задержали двух местных жителей в возрасте 36 и 46 лет, мужчины собирали металлолом и, проходя вдоль железной дороги, заметили будку трансформатора. Новосибирцы предположили, что в ней могут находиться цветные металлы, вскрыли ее и похитили 17 и 14 килограммов медной обмотки, сдав ее в пункт приема металлолома.

Несмотря на то, что трансформаторная будка была рабочей, никаких последствий в виде отключений не последовало.

В отношении мужчин следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража», согласно санкциям вменяемой статьи, им грозит лишение свободы на срок до пяти лет каждому.

Правоохранители также установили, что один из задержанных причастен еще и к трем кражам электрического кабеля.

Ранее «Вести Новосибирск» писали, что 33-летний местный житель вырезал и сдал медный кабель на три миллиона рублей. Стражи правопорядка выяснили, что мужчина причастен еще к 13 аналогичным фактам на территории мегаполиса.