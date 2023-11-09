Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский провели рабочую встречу, в ходе которой подвели итоги работы липецких энергетиков по подготовке к отопительному сезону, и обсудили задачи, нацеленные на обеспечение устойчивого развития электросетевого комплекса региона.

Игорь Маковский отметил, что все мероприятия производственной программы филиала «Липецкэнерго», направленные на стабильное прохождение осенне-зимнего максимума нагрузок, выполнены в срок и в полном объеме.

Продолжается реализация крупных и социально значимых проектов, способствующих развитию Липецкой области. Осуществлено технологическое присоединение объектов Особой экономической зоны и жилых районов областного центра. Запущены в работу 11 зарядных станций для электромобилей и три – для электробусов. Проводится масштабная работа по автоматизации системы учета электроэнергии.

«У нас с энергетиками общие важные задачи – стабильность подачи ресурсов и обеспечение безопасности граждан. Сегодня мы реализуем много совместных проектов, которые имеют стратегическое значение и требуют координации общих усилий. Убеждён, что в рамках выстроенного сотрудничества мы сможем находить эффективные решения по развитию региона и улучшению качества жизни его населения», – отметил Игорь Артамонов.