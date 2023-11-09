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Игорь Артамонов и Игорь Маковский обсудили перспективы развития электросетевого комплекса региона

9 ноября 2023, 16:30 374 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Россети Центр
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Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский провели рабочую встречу, в ходе которой подвели итоги работы липецких энергетиков по подготовке к отопительному сезону, и обсудили задачи, нацеленные на обеспечение устойчивого развития электросетевого комплекса региона.

Игорь Маковский отметил, что все мероприятия производственной программы филиала «Липецкэнерго», направленные на стабильное прохождение осенне-зимнего максимума нагрузок, выполнены в срок и в полном объеме.

Продолжается реализация крупных и социально значимых проектов, способствующих развитию Липецкой области. Осуществлено технологическое присоединение объектов Особой экономической зоны и жилых районов областного центра. Запущены в работу 11 зарядных станций для электромобилей и три – для электробусов. Проводится масштабная работа по автоматизации системы учета электроэнергии.

«У нас с энергетиками общие важные задачи – стабильность подачи ресурсов и обеспечение безопасности граждан. Сегодня мы реализуем много совместных проектов, которые имеют стратегическое значение и требуют координации общих усилий. Убеждён, что в рамках выстроенного сотрудничества мы сможем находить эффективные решения по развитию региона и улучшению качества жизни его населения», – отметил Игорь Артамонов.

«Липецкая область – один из наиболее развитых субъектов в периметре компании. Регион отличается проектами, имеющими значение для всей страны, что определяет высокую степень ответственности «Россети Центр» в обеспечении надежного электроснабжения объектов региона, а также в развитии энергетического комплекса с учетом новых потребностей и вызовов. Работа по данным направлениям ведется в постоянном диалоге с властью, основанном на принципах прозрачности и конструктивности», - подчеркнул Игорь Маковский.

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Метки: ИГОРЬ МАКОВСКИЙ, РОССЕТИ ЦЕНТР, ЛИПЕЦКЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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