Сотрудники ОР ППСП ОМВД России по району Ясенево совместно с сотрудниками Госавтоинспекции УВД по ЮЗАО задержали подозреваемого в краже кабеля.
Полицейскими установлено, что злоумышленник тайно похитил кабель длиной более 108 метров, принадлежащий строительной организации, который находился на Севастопольском проспекте. Сумма материального ущерба составила более 870 тысяч рублей.
В ходе проведения проверочных мероприятий полицейскими установлен и задержан на Чертановской улице подозреваемый, им оказался 31-летний местный житель. Похищенное изъято сотрудниками полиции при задержании.
Следствием ОМВД России по району Ясенево по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража». В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.
В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий, направленный на установление всех эпизодов противоправной деятельности задержанного.
Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Актуальные новости, обзоры и публикации портала в удобном формате.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter