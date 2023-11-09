Сотрудники ОР ППСП ОМВД России по району Ясенево совместно с сотрудниками Госавтоинспекции УВД по ЮЗАО задержали подозреваемого в краже кабеля.

Полицейскими установлено, что злоумышленник тайно похитил кабель длиной более 108 метров, принадлежащий строительной организации, который находился на Севастопольском проспекте. Сумма материального ущерба составила более 870 тысяч рублей.

В ходе проведения проверочных мероприятий полицейскими установлен и задержан на Чертановской улице подозреваемый, им оказался 31-летний местный житель. Похищенное изъято сотрудниками полиции при задержании.

Следствием ОМВД России по району Ясенево по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража». В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий, направленный на установление всех эпизодов противоправной деятельности задержанного.