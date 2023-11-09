В Москве продолжается развитие трамвайной инфраструктуры, это даст пассажирам широкие возможности поездок и станет значимой частью рельсового каркаса столицы. Об этом в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» рассказал вице-спикер Мосгордумы, председатель комиссии столичного парламента по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов.

«Трамваи нужны крупному городу, но важно, чтобы они были современными, удобными — и их тщательно интегрировали в систему общественного транспорта. Москва ведет большую работу в этом направлении: впервые за последние 40 лет в столице появится новая магистральная трамвайная линия. Она протянется на 1,6 километра вдоль проспекта Академика Сахарова и свяжет крупнейший транспортный узел Площади трех вокзалов с Бульварным кольцом. Проект позволит снизить нагрузку на станцию метро «Комсомольская» и создать новые трамвайные маршруты по всему городу», — сказал Степан Орлов.

Вице-спикер Мосгордумы рассказал и о втором проекте, который предусматривает восстановление исторической трамвайной линии вдоль улицы Сергия Радонежского с примыканием к существующим путям на площади Рогожская Застава и Андроньевской площади.

«Восточное направление нуждается в альтернативных транспортных сценариях, в рельсовом транспорте, и благодаря новому трамвайному маршруту жители районов Новогиреево и Перово смогут добраться до Курского вокзала, пересесть на поезд, метро или МЦД», — рассказал депутат.

Степан Орлов отметил, что развитие трамвайной сети потребует работы над качеством городской среды.

«Приток пассажиров увеличится, и необходимо благоустроить территорию таким образом, чтобы каждый, кто пользуется общественным транспортом, чувствовал себя комфортно. Для этого, например, на улице Сергия Радонежского будут созданы дополнительные пешеходные переходы и маршруты, высажены новые деревья и приведены в порядок прилегающие городские территории», — добавил Степан Орлов.

По словам парламентария, данные проекты станут органичной частью развития транспортного каркаса города и войдут в планы благоустройства на 2024 год и среднесрочную перспективу, что уже подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин.