Мост протяженностью 1,6 км расположен на 78-м км автодороги в Рыбно-Слободском и Алексеевском районах республики.

Специалисты отремонтировали 14 опор, заменили деформационный шов на восьмой опоре, а также обновили мостовое полотно. В частности, нанесли более 1 тыс. кв. м напыляемой бесшовной гидроизоляции, которая надежно защитит стальные ответственные конструкции от коррозионных повреждений.

Затем на объекте уложили двухслойное покрытие из асфальтобетона. Нижний слой выполнили из литого асфальтобетона на полимерно-битумном вяжущем, верхний – из щебеночно-мастичного, подобранного по технологии объемного проектирования с учетом уровня интенсивности движения и особенностей климата.

Кроме того, выполнили покраску опор моста, пролетного строения и перильного ограждения, а также заменили поврежденное барьерное ограждение.

Напомним, что на трассе Р-239 ведутся ремонтные работы и на другом искусственном сооружении – мостовом переходе через реку Архаровку. Ввести указанный объект в эксплуатацию планируется к осени 2024 года.