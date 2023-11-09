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ГК 1520 и "Монгольские Железные Дороги" будут развивать железнодорожную инфраструктуру Монголии

9 ноября 2023, 16:45 366 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ГК 1520
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: 1520.ru

Фото: 1520.ru

На международном транспортном форуме в Улан-Баторе Группа Компаний 1520 и «Монгольские Железные Дороги (МТЗ)» заключили меморандум о стратегическом партнерстве в области строительства и модернизации железнодорожной инфраструктуры Монголии.

«ГК 1520 уже более 10 лет участвует в цифровизации железных дорог Монголии, мы намерены и дальше развивать это сотрудничество. Среди приоритетных двухсторонних проектов мы видим участие в программе создания Экономического коридора Россия-Монголия-Китай, а также развитие Центрального, Восточного, Западного и Северного железнодорожных коридоров», - рассказал заместитель генерального директора по международным проектам ГК 1520 Дмитрий Болотский.

Меморандум основан на принятой Правительством Республики политике развития, что включает обеспечение единого стандарта сети железных дорог Монголии, включая колею, системы сигнализации, связи, системы управления движением.

В числе основных направлений совместной работы, определенных меморандумом - внедрение современных цифровых систем управления движением с применением единых стандартов для колеи 1520. Это позволит обеспечить высокую степень интеграции и безостановочный пропуск поездов на всей сети железных дорог Монголии, в частности на маршруте Таван Толгой – Дзунбаян - Сайншанд- Дзамын Уд (сухой порт).

Цифровизация железных дорог позволяет повышать пропускную способность линий с минимальными затратами, а также обеспечивает высокий безопасности при росте интенсивности перевозок. 

Так, на 1111 км Трансмонгольской магистрали специалисты Дивизиона ЖАТ ГК 1520 внедрили систему интервального регулирования движения на базе радиоканала. Российская цифровая автоматика адаптирована к местному климату, что гарантирует надежную и бесперебойную работу.

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Метки: ГК 1520, ЦИФРОВИЗАЦИЯ, РЖД, МОНГОЛИЯ
Отрасль: Транспорт 

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