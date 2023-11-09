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"Технониколь" вложит более 1 млрд рублей в производство стекловолокна

9 ноября 2023, 15:15 144 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: РИА Новости
Авторы и источники / Правообладателям
© РИА Новости / Алексей Насыров

© РИА Новости / Алексей Насыров

"Технониколь" намерена вложить в 2024 году более 1 миллиарда рублей в развитие производства минеральной изоляции на основе стекловолокна, сообщила пресс-служба компании.

"Технониколь" в 2023 году приобрела российские заводы европейского производителя изоляционных материалов URSA. В сделку с подразделением "УРСА Евразия" вошли два завода по производству стекловолокна в Чудове (Новгородская область) и Серпухове (Московская область). Их общая мощность составляет 53 тысяч тонн продукции в год.

"Инвестиции будут потрачены на расширение и модернизацию действующих мощностей, приобретенных в рамках сделки с "УРСА Евразия". Планируется увеличить объем этого производства на 30%", - говорится в сообщении.

Как добавляется в нем, с начала 2024 года минеральная изоляция на основе стекловолокна будет выпускаться компанией под маркой "Технониколь". В течение двух-трех лет она параллельно продолжит производство этой продукции, используя товарный знак URSA.

"Технониколь" – крупный российский производитель кровельных, гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов, основанный в 1992 году Сергеем Колесниковым и Игорем Рыбаковым.

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Метки: ТЕХНОНИКОЛЬ, ИНВЕСТПРОЕКТ

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