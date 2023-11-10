В Кемерово капитально отремонтируют путепровод по улице Марата в жилом районе Пионер, сообщает RosTender.info.

Управление городского развития администрации города проводит тендер на проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы. Прием заявок на участие открыт до 17 ноября. Начальная цена муниципального контракта составляет 221,6 млн рублей.

Путепровод 1968 года постройки расположен по улице Марата, от улицы Севской до улицы Западный проезд. Протяженность – 24 метра. Его планируется отремонтировать до конца октября 2024 года.