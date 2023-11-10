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ВНИМАНИЕ! Новый сайт-клон! Мошенники требуют с ВОЛГА-ДОН-КАБЕЛЯ 50000$!

10 ноября 2023, 16:05 274 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: RusCable.Ru
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Письмо от Волга-Дон-Кабель

Письмо от Волга-Дон-Кабель

Внимание! Обнаружен новый сайт-клон завода ВОЛГА-ДОН-КАБЕЛЬ! В редакцию RusCable.Ru поступило официальное письмо от руководства завода. 

Оригинальный сайт завода - vdkabel.ru

Фейковый сайт-двойник - https://vd-kab-z.ru/ 

Сайты-клоны кабельных заводов начали появляться с лета 2023 года. Минимум известно о трех эпизодах подделки и массовых рассылок с демпинговыми ценами. О том, как устроена мошенническая схема, как можно защитить себя от рисков и проверить контрагента мы рассказывали в большом материале-расследовании "Кабельные сайты-клоны. Как интернет-мошенники украли миллионы у кабельщиков и все еще на свободе".

Текущая ситуация отличается наглостью поведения мошенников, которые в переписке требуют от руководства завода "Волга-Дон-Кабель" 50000$ за прекращение своих действий.

Можете заплатить 50000$ и все закончится...

Интернет-мошенник, с фейковой почты info@vd-kab-z.ru

Волга-Дон-Кабель оповещает всех об угрозах и будет предпринимать меры по борьбе с сайтами-клонами и мошенниками. 

Если Вы столкнулись с мошенниками, или Ваш сайт был скопирован неизвестными лицами  –  обращайтесь на RusCable.Ru, чтобы сделать информацию публичной и помешать мошенникам. Пишите на mail@ruscable.ru.

Подробнее о том, как устроена схема мошенников, разбор сайтов и звонки по поддельным номерам можно посмотреть в нашем эфире. Будьте осторожны!

Обсуждают на форуме (44)
Метки: МОШЕННИКИ, КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА, ВОЛГА-ДОН-КАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 

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