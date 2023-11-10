Внимание! Обнаружен новый сайт-клон завода ВОЛГА-ДОН-КАБЕЛЬ! В редакцию RusCable.Ru поступило официальное письмо от руководства завода.

Оригинальный сайт завода - vdkabel.ru

Фейковый сайт-двойник - https://vd-kab-z.ru/

Сайты-клоны кабельных заводов начали появляться с лета 2023 года. Минимум известно о трех эпизодах подделки и массовых рассылок с демпинговыми ценами. О том, как устроена мошенническая схема, как можно защитить себя от рисков и проверить контрагента мы рассказывали в большом материале-расследовании "Кабельные сайты-клоны. Как интернет-мошенники украли миллионы у кабельщиков и все еще на свободе".

Текущая ситуация отличается наглостью поведения мошенников, которые в переписке требуют от руководства завода "Волга-Дон-Кабель" 50000$ за прекращение своих действий.

Можете заплатить 50000$ и все закончится... Интернет-мошенник, с фейковой почты info@vd-kab-z.ru

Волга-Дон-Кабель оповещает всех об угрозах и будет предпринимать меры по борьбе с сайтами-клонами и мошенниками.

Если Вы столкнулись с мошенниками, или Ваш сайт был скопирован неизвестными лицами – обращайтесь на RusCable.Ru, чтобы сделать информацию публичной и помешать мошенникам. Пишите на mail@ruscable.ru.

Подробнее о том, как устроена схема мошенников, разбор сайтов и звонки по поддельным номерам можно посмотреть в нашем эфире. Будьте осторожны!