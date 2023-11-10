Проект севастопольского индустриального парка «Гераклид» нуждается в корректировке. Информация об этом содержится в документе Контрольно-счётной палаты Севастополя, оценившей исполнение государственной программы развития полуострова.

Дело в том, что на территории участка строительства обнаружили кабель, предположительно питающий объекты воинской части. В связи с этим перед специалистами встала задача по переносу опоры транзитных электрических сетей и изменению проектной документации.

На этом фоне ввод в эксплуатацию комплекса в очередной раз планируется перенести — с 2023-го на 2024 год.

Отметим, что с «потерянными» коммуникациями сталкиваются как на частных, так и на государственных стройках. Как получилось, что в Севастополе нет единой схемы инфраструктурных сетей, — в материале ForPost «Похороненные заживо, или Гостайны севастопольского землевладения».

Строительство индустриального парка в Севастополе идёт очень сложно: на первые три конкурса не поступило ни одной заявки, четвёртый сорвался при странных обстоятельствах, а на пятый была подана лишь одна оказавшаяся недействительной заявка. В результате контракт подписали лишь под конец 2020 года, но новостей об ударных успехах не было.

Сдать объект стоимостью более 590 млн рублей правительственная компания АО «Севастопольстройпроект» должна была ещё полтора года назад — до 30 апреля 2022 года. Однако сроки реализации контракта, подорожавшего до 733 млн рублей, официально перенесли на конец 2023 года. Отдельный контракт стоимостью в 375 млн рублей заключён на присоединение комплекса к электрическим сетям.

Но, несмотря на значимость проекта, новости о нём появляются всё реже. В последний раз тема индустриального парка публично обсуждалась в Законодательном собрании Севастополя осенью прошлого года. Тогда директор департамента экономического развития Денис Профатилов говорил, что готовность первого и второго этапов объекта составляет 90% — и завершить работы на обоих планируется в конце 2022-го либо в первом квартале 2023 года.

В ответе на информационный запрос, полученном редакцией ForPost весной текущего года, сообщалось, что первую очередь парка планируется сдать в 2023-м, тогда как вторую — уже в 2025 году.

«Первый этап включает в себя комплекс работ, среди которых земляные, вертикальная планировка строительства, благоустройство, электроснабжение, освещение, строительство проездов и тротуаров, установка канализационной насосной станции. Ввод в эксплуатацию 1-го этапа планируется в текущем году», — говорили представители ДЭРС.

Отметим, что нынешней версией срок исполнения государственного контракта по-прежнему ограничен 2023 годом, но с учётом информации КСП, вероятнее всего, он снова будет перенесён.

Андрей Гринев