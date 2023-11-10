Под председательством Заместителя Председателя Правительства – Министра промышленности и торговли Дениса Мантурова и Заместителя Председателя Правительства Дмитрия Чернышенко состоялось установочное межотраслевое и межведомственное совещание, посвящённое администрированию федпроекта «Развитие производства средств производства».

Участники мероприятия обсудили решение ключевых задач федерального проекта по развитию производства станкоинструментальной продукции – «Развитие производства средств производства». Это в первую очередь доработка модели данных, необходимых для максимально объективной оценки уровня технологического суверенитета в этой области, а также разработка и запуск системы мониторинга ключевых показателей федерального проекта.

«Это второй по значимости после радиоэлектроники проект, который должен дать максимальный результат с точки зрения достижения технологического суверенитета. Без этого невозможно обеспечить работу обрабатывающей промышленности, обеспечивать выполнение поставленных задач по производству конкурентоспособной продукции. Уверен, что и с другими отраслями получится реализовать эту задачу», – подчеркнул Денис Мантуров.

«По поручению премьер-министра Михаила Мишустина контроль за реализацией мегапроекта по развитию станкоинструментальной отрасли будет осуществляться на регулярной основе Координационным центром Правительства. Специально для мегапроектов Правительством утверждены методрекомендации. К работе привлечены федеральные ведомства, научные и образовательные организации, а также предприятия промышленности. По итогам реализации мегапроекта отечественная промышленность будет поэтапно обеспечена станками российского производства. Главная цель, к которой мы движемся по поручению Президента, – достижение технологического суверенитета», – отметил Дмитрий Чернышенко.

Решение о проведении организационно-мониторинговой работы по исполнению федерального проекта в формате инцидента на площадке Координационного центра Правительства было принято с целью осуществления оперативного регулирования и скоординированных действий регионов по поддержке отрасли, а также для мониторинга выполнения ключевых показателей, таких как показатель технологического суверенитета.