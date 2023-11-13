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В Вологодской области капитально отремонтируют мост, спроектированный с применением ТИМ

13 ноября 2023, 15:30 256 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ФАУ Главгосэкспертиза России
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: ФКУ Упрдор «Холмогоры»

Фото: ФКУ Упрдор «Холмогоры»

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проведение работ на мосту через реку Песья Деньга, расположенном на автомобильной дороге А-123 Чекшино – Тотьма – Котлас – Куратово. Проект рассматривался с применением информационного моделирования. ТИМ позволяют смоделировать любой объект, а в состав модели автоматически подбирается ее объем, масса, площадь и другие физические параметры. Кроме того, модель может содержать сведения о видах работ.

«Применение информационной модели на стадии проектирования помогает избежать многих ошибок, которые могут допустить в работе смежные специалисты. Кроме того, ТИМ повышают общее качество проектной документации и в перспективе сокращают сроки строительства», – отметила главный специалист отдела локальных экспертиз Южного филиала Главгосэкспертизы России Людмила Нестерова.

Дорога относится ко II категории. Ширина полосы движения на мосту после капитального ремонта составит 3,75 метра, а всей проезжей части – 7,5 метра, что на 1,5 метра больше действующих параметров. На двухполосной переправе длиной 49 метров обновят дорожное полотно. Опоры и пролетные строения моста изготовят из железобетона. Общая протяженность автодороги А-123 в Вологодской области составляет 409 км. На этом участке насчитывается 28 искусственных сооружений длиной около 2,8 км.

Заказчик – подведомственное Росавтодору Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Москва-Архангельск Федерального дорожного агентства». Генеральный проектировщик – Общество с ограниченной ответственностью «Мост-Проект».

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Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

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