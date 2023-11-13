"Сарансккабель" - лидер ESG-рейтинга Металлоинвеста

С 7-10 ноября в Москве проходила 29-ая Международная промышленная выставка «Металл-Экспо 2023». В рамках этого мероприятия состоялось награждение лидеров второго ESG-рейтинга компании «Металлоинвест». «Сарансккабель» был признан одним из лучших по внедрению практик устойчивого развития среди компаний крупного бизнеса.

Металлоинвестом совместно с крупнейшей в России электронной торговой площадкой для корпоративных закупок и продаж B2B-Center в 2021 году была разработана единая методика для аккредитации поставщиков. Компания оценивала ООО «Сарансккабель» в числе других 1,5 тыс. поставщиков и подрядчиков по 8 направлениям, отражающим принципы устойчивого развития. Это сфера производственной безопасности и охраны окружающей среды, права человека, деловая этика, противодействие коррупции и другие.

По результатам анкетирования, предприятие «Сарансккабель» получило высокую оценку компании «Металлоинвест» и стало лидером ESG-рейтинга среди поставщиков кабельной продукции в номинации «Устойчивая цепочка поставок».