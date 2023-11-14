Под центром Севастополя протянут километры кабелей

Новая электрическая подстанция, а также несколько километров современных коммуникаций появятся под центральной частью Севастополя в рамках строительства культурного кластера на мысе Хрустальном. Информация об этом содержится в проекте планировки и межевания территории, с которым ознакомился корреспондент ForPost.

Автоматизированная подстанция, для эксплуатации которой будет не нужно постоянное присутствия персонала, должна появиться на улице Капитанской. Объект будет представлять собой двухэтажное здание с кабельным этажом общей площадью 1555 квадратных метров.

Кроме самой подстанции «для обеспечения потребностей в электроэнергии строящегося театра оперы и балета» проектом предусматривается прокладка кабельной линии высокого напряжения.

Судя по опубликованной схеме, коммуникации планируется проложить вдоль части улиц Сеченова, Пожарова, Карантинной, Катерной и Капитанской: от района городской инфекционной больницы до мыса Хрустального.

Сейчас проект планировки и межевания территории линейного объекта находится на стадии общественных обсуждений.

«Изъятие земельных участков, снос объектов капитального строительства проектными решениями не предусматривается», – отмечается в документе.

Напомним, что это не единственный инфраструктурный проект, который планируется реализовать в Севастополе параллельно с возведением культурных учреждений на мысе Хрустальном.

Ранее ForPost сообщал о заключении контрактов на реконструкцию улицы Капитанской, а также обустройство ливневой канализации для сбора талых и дождевых вод в районе Карантинной и Артиллерийской бухт.