Впервые в Иркутске: новый алюминиевый форум

На карте деловой активности ГК «Москабельмет» — новая локация, а в цикле мероприятий, посвященных алюминию, — новое событие. Сегодня, 14 ноября, Павел Моряков выступил на форуме «Алюминий для инноваций в строительстве и инфраструктуре».

Работа на перспективу

Форум, организованный Алюминиевой Ассоциацией России в партнерстве с ОК «РУСАЛ», прошел в гостинице «Байкал Бизнес центр». В ходе мероприятия состоялись круглые столы и тематические сессии, посвященные алюминиевым решениям при строительстве жилых домов, автодорожных и пешеходных мостов, в авиации, на объектах здравоохранения и туристической инфраструктуры, а также при реализации национальных проектов. По итогам форума создан проект региональной программы по применению высокотехнологичной конструкций и изделий из алюминия и алюминиевых сплавов в различных сферах, включая энергетику, транспорт, ЖКХ и образование.

Металл для современных проектов

Генеральный директор «Москабельмет» и руководитель сектора «Энергетика» Алюминиевой Ассоциации Павел Моряков выступил как спикер тематической сессии «Энергетика умного города» с участием представителей Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области, генерального директора ООО «Горсвет» Иркутска Александра Зуева и Министра строительства Иркутской области Александра Галкина. В ходе сессии были рассмотрены: применение инновационного кабеля для эффективной экономики жилых, административных и социальных объектов, новые стандарты качества и безопасности, а также алюминиевые инновации в наружном освещении. Также на сессии выступили эксперт Алюминиевой Ассоциации Михаил Рудык и руководитель проектов «АлюмПарк» Евгений Чеботарев.

Не только теория, но и реальный опыт применения

В своем докладе «Инновационный кабель для эффективной экономики. Новые стандарты качества и безопасности» Павел Моряков в очередной раз рассказал об особенностях кабельных решений с алюминием и алюминиевыми сплавами, а также о преимуществах их применения в городском освещении и при интеграции с экосистемой «умного города».

«Москабельмет» не только регулярно говорит об алюминиевых технологиях: 8 ноября они были применены в ходе масштабного мероприятия «День электромонтера», которое предприятие совместно с Ассоциацией Наружного Освещения и Алюминиевой Ассоциацией организовало на своей площадке. Теперь высокотехнологичные решения из алюминия: кабели «Завода Москабель», входящего в «Москабельмет», и опоры наружного освещения от «АлюмПарк» — успешно работают на территории промышленного кластера.