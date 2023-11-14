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"Ленгипротранс" представил визуализацию будущего вокзального комплекса Архангельска

14 ноября 2023, 17:30 470 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ГК 1520
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: 1520.ru

Фото: 1520.ru

АО «Ленгипротранс» (входит в ГК 1520) представило утвержденную визуализацию будущего вокзального комплекса Архангельска. Ранее, в ноябре 2023 года, проект реконструкции объекта одобрило Управление государственной экспертизы по Архангельской области. 

В «Ленгипротрансе» уточняют, что проект обновления вокзала полностью разработан с использованием технологии информационного моделирования. Это позволит минимизировать риск возникновения ошибок при строительстве и эксплуатации объекта. 

По проекту планируется построить новое здание вокзала на существующих фундаментах в полном металлическом каркасе, реконструировать две платформы и организовать подземный переход.

Облик нового вокзала будет ярким и графичным.  В нижней части всего фасада будет остекление, верхние этажи украсят архитектурными элементами. Центральную часть составят светопрозрачные конструкции. На боковых выступах-ризалитах пройдут вертикальные ленты навесного фасада из тонкостенного широкоформатного керамогранита в металлических кассетах. 

Здание оснастят современными системами вентиляции, отопления, электроснабжения. Новый вокзал рассчитан на 500 человек, а в «час пик» сможет принять до 700 посетителей.

Также на станции Архангельск-Город реконструируют две пассажирские платформы – береговую и островную. Между островной платформой и зданием вокзала обустроят подземный переход с павильоном.

Кроме того, проект включает полный комплекс благоустройства привокзальной территории: пешеходные зоны вымостят гранитными плитами, установят навесы, в том числе на лестничных сходах с перрона, сделают современное освещение, обустроят детскую площадку, выполнят озеленение.

Предполагается, что строительно-монтажные работы по реконструкции вокзального комплекса начнутся в следующем году.

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Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ГК 1520, РЖД
Отрасль: Строительство 

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