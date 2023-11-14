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Марат Хуснуллин: В ДНР и Запорожской области начали работы на автодорогах, ремонт которых запланирован на следующий год

14 ноября 2023, 16:00 454 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: government.ru
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Pixabay.com

Фото: Pixabay.com

В программу капитального ремонта ГК «Автодор» на 2024 год вошло более 200 км дорог на территории Донецкой Народной Республики, также в нормативное состояние запланировано привести 35 км дорог в Запорожской области. Дорожники уже приступили к работам на ряде участков, сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Не дожидаясь наступления следующего года, начали ремонтировать автодороги в ДНР, чтобы привести в порядок наиболее востребованные маршруты. Это позволит улучшить транспортную доступность внутри региона, наладить стабильное логистическое сообщение с Ростовской областью, ЛНР. Сейчас, например, дорожники приступили к работам на 56-километровом участке важной региональной трассы Донецк – Харцызск – Амвросиевка – КПП Успенка. На объекте задействовано около 130 человек и 90 единиц техники», – отметил вице-премьер.

Марат Хуснуллин добавил, что на автодороге между Харцызском и Успенкой уже идёт устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси и уширение проезжей части до нормативных значений. А в Запорожской области ранее запланированного стартовали работы на 35 км трассы от Андреевки до Бердянска, которая ведёт к Азовскому побережью.

«Вдоль трассы в Запорожской области наши специалисты расчищают полосу отвода, после чего приступят к фрезерованию изношенного дорожного полотна. В ДНР на 28 км трассы от Шахтёрска до Амвросиевки с опережением графика уже отфрезеровано более 10 км дорожного покрытия и уложено 6,5 км нижнего слоя. Провели работы по расчистке полос отвода и снятию старой дорожной одежды на ряде других автодорог», – рассказал председатель правления государственной компании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

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Метки: АВТОДОР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ, ДНР
Отрасль: Строительство 

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