Автодорогу к станции Санино МЦД-4 подведут в 2026 году

​Завершено проектирование автомобильной дороги, которая обеспечит подъезд к станции Санино Калужского направления МЖД и запущенного недавно четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4), сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Строительство подъездного пути к железнодорожной станции Санино повысит ее доступность сразу для нескольких населенных пунктов. Дорога подойдет к станции с двух сторон – от Боровского и Зайцевского шоссе. Проект получил положительное заключение экспертизы, строительство стартует в начале 2024 года, ввод в эксплуатацию запланирован на 2026 год», – сказал Андрей Бочкарёв.

Он уточнил, что длина дороги составит около 3,5 км, со стороны Зайцевского шоссе она дотянется до поселка Кокошкино Новомосковского округа.

Заммэра добавил, что по проекту также обустроят дополнительную полосу на Зайцевском шоссе для организации левого поворота на новую автодорогу.

«Кроме того, построят здание конечной станции общественного транспорта, отстойно-разворотную площадку возле железнодорожной платформы и перехватывающую автомобильную парковку», – пояснил Бочкарёв.

Руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин добавил, что с обеих сторон проезжей части дороги появятся пешеходные тротуары, а вдоль нее установят наружное освещение и остановочные павильоны для общественного транспорта.

«Дорогу оборудуют семью светофорами и автоматической системой управления дорожным движением. Также появится велодорожка длиной 1,2 километра. По окончании основных работ будет выполнено благоустройство прилегающей территории, в ходе которого высадят более 600 деревьев и свыше 14 тысяч кустарников», – рассказал Владимир Жидкин.

Ранее сообщалось, что у железнодорожной станции Санино согласовано строительство нескольких улиц: от Боровского шоссе и далее вдоль Калужского направления Московской железной дороги, вдоль Зайцевского шоссе и на пересечении с ним.

Всего с момента присоединения к столице новых территорий в Троицком и Новомосковском округах построено более 380 км автомобильных дорог, а до конца 2025 года запланирован ввод в эксплуатацию еще около 100 км.