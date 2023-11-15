Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

На площадке ОЭЗ "Санкт-Петербург" в Шушарах намерены выпускать беспилотники

15 ноября 2023, 16:15 328 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ТАСС

Производства по разработке и выпуску беспилотных авиационных систем планируют разместить на площадке особой экономической зоны "Санкт-Петербург" в Шушарах. Об этом сообщил журналистам председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию города Алексей Зырянов.

"Что касается тойотовских территорий, то там планируется достаточно широкий спектр организаций. Город работает над созданием нового кластера беспилотников. Сейчас идет достаточно серьезная работа, создается научно-производственный центр. Все отрасли, которые обслуживают эту сферу, будут размещаться в особой экономической зоне", - сказал он.

Зырянов отметил, что в рамках расширения ОЭЗ "Санкт-Петербург" к действующим зонам планируют присоединить участок площадью около 160 га.

Как сообщал ранее ТАСС председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик, неиспользуемую часть территории бывшего завода Toyota в Петербурге планируется включить в состав ОЭЗ "Санкт-Петербург".

Генеральный директор АО "ОЭЗ "Санкт-Петербург" Тамара Рондалева также сообщала агентству, что объем инвестиций в развитие инфраструктуры четвертой площадки ОЭЗ в Шушарах составит 15,4 млрд рублей. Строительство инфраструктуры на новой площадке ОЭЗ на территории бывшего завода Toyota начнется в 2025 году. На четвертой площадке смогут разместиться до 40 резидентов, ее строительство позволит создать 5 300 рабочих мест.

Обсудить на форуме
Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ
Отрасль: Транспорт Электротехника 

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в ВКонтакте
Оперативные новости, статьи и крупные релизы портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
15.11.2023
ГК "Оптикэнерго" посетил Председатель Правительства Республики Мордовия Дмитрий Поздняков
15.11.2023
Развитие транспортных коридоров к 2030 году обеспечит России независимость от обстановки в Европе
15.11.2023
"Россети" обновили изоляцию на шести крупных центрах питания Кубани
15.11.2023
Николай Шульгинов: "97% компаний электроэнергетического комплекса получили паспорта готовности к ОЗП"
15.11.2023
"Брянскэнерго" продолжает модернизацию инфраструктуры электросетевого транспорта
Другие новости рубрики Инвестиции
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно