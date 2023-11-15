Производства по разработке и выпуску беспилотных авиационных систем планируют разместить на площадке особой экономической зоны "Санкт-Петербург" в Шушарах. Об этом сообщил журналистам председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию города Алексей Зырянов.

"Что касается тойотовских территорий, то там планируется достаточно широкий спектр организаций. Город работает над созданием нового кластера беспилотников. Сейчас идет достаточно серьезная работа, создается научно-производственный центр. Все отрасли, которые обслуживают эту сферу, будут размещаться в особой экономической зоне", - сказал он.

Зырянов отметил, что в рамках расширения ОЭЗ "Санкт-Петербург" к действующим зонам планируют присоединить участок площадью около 160 га.

Как сообщал ранее ТАСС председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик, неиспользуемую часть территории бывшего завода Toyota в Петербурге планируется включить в состав ОЭЗ "Санкт-Петербург".

Генеральный директор АО "ОЭЗ "Санкт-Петербург" Тамара Рондалева также сообщала агентству, что объем инвестиций в развитие инфраструктуры четвертой площадки ОЭЗ в Шушарах составит 15,4 млрд рублей. Строительство инфраструктуры на новой площадке ОЭЗ на территории бывшего завода Toyota начнется в 2025 году. На четвертой площадке смогут разместиться до 40 резидентов, ее строительство позволит создать 5 300 рабочих мест.