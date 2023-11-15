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"Россети Северный Кавказ" обеспечили более 13 МВт мощности 60 ставропольским производствам

15 ноября 2023, 16:45 280 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Россети Северный Кавказ
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Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго» с начала текущего года подключили к энергосетям компании 60 объектов малого и среднего бизнеса. Суммарно им выдано почти 13,4 МВт мощности.

Так, в Минераловодском округе края энергетики Центральных электрических сетей филиала выполнили комплекс работ и обеспечили 3 МВт мощности крупному предприятию пищевой промышленности ООО «Радуга».

В рамках договора технологического присоединения специалисты построили линию электропередачи кабельно-воздушного исполнения. Ее протяженность составила свыше 2,2 км.

Кроме того, энергетики оснастили ячейку распределительного устройства на подстанции 110 кВ «Щебзавод» интеллектуальным прибором учета и современным коммутационным аппаратом, а также провели комплекс пуско-наладочных работ на устройствах релейной защиты и автоматики. Выполненные технические мероприятия позволили обеспечить крупное предприятие заявленной мощностью для выхода производства на плановый уровень.

Среди крупных предприятий, обеспеченных электроэнергией в текущем году, АО «Красная Заря» в Новоалександровском округе (производство зерновых культур и подсолнечника), ООО «Ставропольский фермер» в Предгорном округе (объект животноводства).

«Подключение к энергетической инфраструктуре новых производств способствует развитию различных отраслей, созданию новых рабочих мест. Это важный фактор в обеспечении технологической и продовольственной безопасности, роста благосостояния населения и экономики региона в целом», - отметил руководитель филиала «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго» Игорь Демчак.

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Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, СТАВРОПОЛЬЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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