ВНИМАНИЕ! Новый сайт-клон!
Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго» с начала текущего года подключили к энергосетям компании 60 объектов малого и среднего бизнеса. Суммарно им выдано почти 13,4 МВт мощности.
Так, в Минераловодском округе края энергетики Центральных электрических сетей филиала выполнили комплекс работ и обеспечили 3 МВт мощности крупному предприятию пищевой промышленности ООО «Радуга».
В рамках договора технологического присоединения специалисты построили линию электропередачи кабельно-воздушного исполнения. Ее протяженность составила свыше 2,2 км.
Кроме того, энергетики оснастили ячейку распределительного устройства на подстанции 110 кВ «Щебзавод» интеллектуальным прибором учета и современным коммутационным аппаратом, а также провели комплекс пуско-наладочных работ на устройствах релейной защиты и автоматики. Выполненные технические мероприятия позволили обеспечить крупное предприятие заявленной мощностью для выхода производства на плановый уровень.
Среди крупных предприятий, обеспеченных электроэнергией в текущем году, АО «Красная Заря» в Новоалександровском округе (производство зерновых культур и подсолнечника), ООО «Ставропольский фермер» в Предгорном округе (объект животноводства).
«Подключение к энергетической инфраструктуре новых производств способствует развитию различных отраслей, созданию новых рабочих мест. Это важный фактор в обеспечении технологической и продовольственной безопасности, роста благосостояния населения и экономики региона в целом», - отметил руководитель филиала «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго» Игорь Демчак.
Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Актуальные новости, обзоры и публикации портала в удобном формате.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter