Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго» с начала текущего года подключили к энергосетям компании 60 объектов малого и среднего бизнеса. Суммарно им выдано почти 13,4 МВт мощности.

Так, в Минераловодском округе края энергетики Центральных электрических сетей филиала выполнили комплекс работ и обеспечили 3 МВт мощности крупному предприятию пищевой промышленности ООО «Радуга».

В рамках договора технологического присоединения специалисты построили линию электропередачи кабельно-воздушного исполнения. Ее протяженность составила свыше 2,2 км.

Кроме того, энергетики оснастили ячейку распределительного устройства на подстанции 110 кВ «Щебзавод» интеллектуальным прибором учета и современным коммутационным аппаратом, а также провели комплекс пуско-наладочных работ на устройствах релейной защиты и автоматики. Выполненные технические мероприятия позволили обеспечить крупное предприятие заявленной мощностью для выхода производства на плановый уровень.

Среди крупных предприятий, обеспеченных электроэнергией в текущем году, АО «Красная Заря» в Новоалександровском округе (производство зерновых культур и подсолнечника), ООО «Ставропольский фермер» в Предгорном округе (объект животноводства).