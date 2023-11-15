Филиал ПАО «Россети» – МЭС Юга завершил замену опорно-стержневой изоляции (ОСИ) на подстанциях 220 кВ в Краснодарском крае. Благодаря выполненным работам повышена надежность электроснабжения 5,8 млн жителей региона, а также промышленных предприятий и черноморских курортов.

В рамках проекта энергетики установили в общей сложности 166 единиц ОСИ на подстанциях 220 кВ «Афипская», «Восточная», «Кирилловская», «Крыловская», «Крымская» и «Шепси». Новые изоляторы российского производства характеризуются повышенной механической прочностью, адаптированы к различным климатическим условиям.

Опорно-стержневая изоляция предназначена для крепления токоведущих частей в электроустановках. Перепады температур, осадки, ветер приводят к износу и разрушению ОСИ, что может стать причиной технологических нарушений. Для предотвращения таких инцидентов выработавшие свой ресурс изоляторы меняются на современные аналоги. Это позволяет уменьшить вероятность выхода из строя основного подстанционного оборудования (разъединителей, выключателей и др.).