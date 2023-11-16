Кабельный бизнес с каждым годом становится технологичнее и сложнее. Некоторые типы конструкций уже практически нереально посчитать в простых excel-табличках, а при раздутой номенклатуре составить производственный план даже на неделю - практически невыполнимая задача. Но тут пришли технологии. ERP-системы, планировщики, автоматизированный учет, компьютеры на рабочих местах для ввода данных, камеры, датчики и даже роботы, которых пока больше никто не использует, кроме ГК "Москабельмет". Технологии сделали жизнь кабельщиков проще. Теперь почти на всех заводах быстро выставляют счета. Планирование производства перестало быть "математическим" ребусом и больше не требуется большого штата диспетчеров производства. А еще покупатели кабеля могли заметить с какой высокой точностью большинство крепких заводов соблюдают сроки производства. Наступило то самое время, когда кабельщики очевидно достигли высокой степени автоматизации и цифровизации. У большинства с этим уже относительный порядок.

Но за автоматизацией пришли и новые проблемы. Самая главная из которых - зависимость и неспособность работать в случае отказа. А еще и стоимость эксплуатации информационных систем растет. Бесконечные доработки конфигураций учетных программ, дашборды, оборудование, которое надо интегрировать в новую систему. Регулярно выявляются несоответствия нормативам. Те, кто слишком сильно доверяет информационным системам, как правило, довольно быстро понимают, что старую добрую инвентаризацию все равно придется проводить, а никакая ERP-система не встанет на линию, чтобы поменять очередной бунт меди.

В прямом эфире поговорим с Яном Анисовым, генеральным директором МосИтЛаб, чтобы понять как использовать все плюсы технологий, но не впадать в зависимость. Как цифровизировать процессы, но не закопаться в цифрах? Как сделать так, чтобы за цифрами на мониторе велась реальная работа и почему цифровизацию надо начинать не сверху, а снизу и начинать с рабочих на линии, а не кабинетов руководителей заводов. Как МосИтЛаб цифровизировал новый цех компании? Поговорим и обсудим новые проекты и продукты компании и спросим за финансовые результаты. Хотите узнать, как кабельщикам не стать жертвой технологий? Смотрите прямой эфир!

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