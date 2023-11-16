Холдинг «Строительный Альянс» - крупнейший подмосковный застройщик коммерческой недвижимости в формате «Подмосковье индастриал», завершает строительство третьей очереди производственно-складского комплекса в г.о. Солнечногорск. На текущий момент в индустриальном парке «Есипово», управляющей компанией которого является Корпорация развития Московской области (КРМО), уже завершено строительство двух корпусов, идет монтаж колонн и ферм третьего корпуса комплекса, а также ведется благоустройство территории.

«Ввести в эксплуатацию третью очередь промышленного коворкинга в «Есипово» компания планирует уже в I квартале 2024 года. Инвестиции в проект составят около 800 млн рублей. На новой производственной площадке создадут 240 рабочих мест. Всего на территории комплекса, который будет состоять из четырех очередей, создадут порядка 1,5 тысяч новых рабочих мест для жителей Подмосковья. Общий объем инвестиций в реализацию проекта оцениваются в 7,7 млрд рублей», - рассказала заместитель председателя Правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Комплекс «Индастриал сити» реализуется в формате «Подмосковье индастриал» – это цифровой промышленный коворкинг, резиденты которого получают полностью готовое помещение для ведения производственной деятельности.

«Общая площадь третьей очереди проекта составит более 33 тыс. кв. м, в котором будет размещено более 30 блоков, предназначенных для размещения как складских помещений, так и площадей производственных предприятий. Предприниматели смогут приобрести или взять в аренду готовые помещения от 750 кв.м. После того, как третья очередь будет запущена в работу, холдинг «Строительный Альянс» приступит к строительству четвертой очереди. Весь проект будет реализован до конца 2027 года», - отметил и.о. генерального директора Корпорации развития Московской области Александр Федоров.

На сегодняшний день на территории комплекса «Индастриал сити» инвесторы реализовывают свои проекты в самых разных отраслях. Так, например, производитель косметических средств «Виэнти Продакшн Групп» запустил контрактное производство зубных паст, кремов и шампуней для крупнейших ритейлеров. Объем инвестиций – более 1 млрд рублей.

Компания «Фокус» реализует инвестиционный проект по производству оборудования для проведения передовых микрохирургический операций в сфере офтальмологии. В «Есипово» компания будет производить оборудование для хирургического лечения глаукомы, катаракты и различных травм глаза.

Китайская компания «СиЭнПи», которая является ведущим производителем насосного оборудования в Китае, до конца года запустит в Подмосковье производство промышленных насосных станций повышения давления и пожаротушения. В год предприятие сможет выпускать около 1000 станций.

Белорусский инвестор запустит производство ковровой продукции. В год компания «Витебские ковры» производит порядка 18 млн м² ковров. В Есипово ковровые изделия будут поставляться в 25-метровых рулонах, нарезаться в штучный продукт и упаковываться.