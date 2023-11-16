Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

В Артеке завершились работы по устройству фундамента нового Центра инновационно-образовательных технологий

16 ноября 2023, 13:30 447 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Минстрой России
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: minstroyrf.gov.ru

Фото: minstroyrf.gov.ru

В Крыму на территории лагеря «Солнечный» Международного детского центра «Артек» завершились работы по устройству фундамента нового Центра инновационно-образовательных технологий. Его строительство проводится в рамках комплексной госпрограммы «Строительство», куратором которой является Минстрой России.

«Общая площадь нового здания лагеря «Солнечный» составит более 20 тыс. кв. м. Там появится амфитеатр, артистические и репетиционные залы, видеостудия, студия звукозаписи и другие помещения. Работы по подготовке территории для строительства стартовали в сентябре 2022 года. Образовательная программа Центра будет направлена на расширение кругозора детей и формирование их умений и навыков. Всего в комплексе смогут учиться 1200 школьников одновременно», – отметил заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Юрий Гордеев.

Ожидается, что новый Центр появится в детском лагере «Солнечный» к 2025 году. На сегодняшний день строители полностью завершили работы по устройству фундаментной плиты здания.

«В настоящее время проводятся работы по устройству монолитных конструкций технического этажа. Завершить их планируется в декабре 2023 года. Кроме того, на территории лагеря реализуется проект строительства двух спальных корпусов на 500 мест каждый, также проводится комплекс работ по обновлению инженерной инфраструктуры и реконструкции берегоукрепительных сооружений с обустройством пляжей», - рассказал генеральный директор ППК «Единый заказчик» Карен Оганесян.

Всего на территории лагеря «Солнечный» реализуется семь объектов, в числе которых два спальных корпуса на 500 человек каждый, газовая котельная с инженерными коммуникациями, подъездные дороги, корпус для проживания вожатых и персонала Центра инновационных образовательных технологий, а также объекты пляжной инфраструктуры.

Завершить строительство данных объектов на территории Международного детского центра «Артек» планируется к празднованию его столетнего юбилея в 2025 году.

Обсудить на форуме
Метки: МИНСТРОЙ, ИНВЕСТПРОЕКТ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

Мы запустили подписку RusCable Плюс!

Это формат эксклюзивного экспертного контента, который будет доступен по подписной модели. Подписка - это личный выбор каждого!

Оформить подписку за 45р/день

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
16.11.2023
"Россети Северный Кавказ" повысили надежность электроснабжения более 18 тысяч жителей Северной Осетии
16.11.2023
Сотрудник СПЕЦКАБЕЛЯ стал лучшим молодым инженером России
16.11.2023
Химики обнаружили влияние оксида меди на электрохимические свойства керамики
16.11.2023
Солнечные электростанции появятся на крышах контейнерных терминалов "ТрансКонтейнера"
16.11.2023
ГУП РК "Крымэнерго" развивает сетевую инфраструктуру на территории республики
Другие новости рубрики Инвестиции
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно